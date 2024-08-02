Власти Горнозаводска прокомментировали ситуацию с червями в водопроводной воде

Проверка Роспотребнадзора показала, что анализы воды в норме
Власти Горнозаводского округа Пермского края прокомментировали ситуацию с червями в водопроводной воде. В администрации муниципалитета пояснили URA.RU, что проверка Роспотребнадзора не выявила отклонений от нормы.
«Жалоб от других жителей не поступало, ситуация на контроле. В июле была проверка Роспотребнадзора, анализы воды в норме», — сообщили корреспонденту агентства в окружной администрации.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Горнозаводска в соцсетях пожаловались на червей в воде. Фото своей находки они выложили в группе «Подслушано: Горнозаводск» в соцсети «ВКонтакте».
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