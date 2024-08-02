В Озерском театре кукол разгорелся конфликт нового директора и старого режиссера

02 августа 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Труппа театра поддержала нового директора коллективным письмом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники театра кукол Озерска Челябинской области потребовали уволить главного режиссера Дмитрия Ерохина. Об этом сообщили в коллективном письме 30 работников театра. URA.RU выяснила, что у него начался конфликт с новым директором театра Евгенией Плыгиной, которая пресекла ряд серьезных нарушений режиссера в работе. «Новый директор театра Евгения Плыгина была назначена на должность в феврале 2023 года. За полтора года ей удалось пресечь ряд существенных нарушений в работе режиссера Дмитрия Ерохина и его супруги, которые использовали ресурсы театра в своих целях, обманным путем начисляли себе зарплаты за дополнительную нагрузку и бросали репетиции и спектакли ради подработок», — сообщается в коллективном письме, которое подписали 30 из 48 работников театра (есть в распоряжении редакции). Сотрудники рассказали, как режиссер Ерохин с супругой брали реквизит и костюмы из театра для организации коммерческих детских мероприятий. Кроме того, режиссер приписывал себе и супруге дополнительную плату за спектакли, не обеспечив равномерную нагрузку между коллективом. По данным работников, эти и другие нарушения пресекла Плыгина, после чего режиссер начал срывать выездные и гостевые гастроли, саботировать мероприятия, а потом заявлять о некомпетентности нового директора. «Мы не желаем работать в театре, который главный режиссер Ерохин практически превратил в частный театр семьи Ерохиных. Для того, чтобы сохранить наш театр кукол и коллектив, который желает и готов работать под руководством директора театра Плыгиной, просим срочно разобраться в сложившейся ситуации, а также провести проверки для того, чтобы не допустить увольнение молодого перспективного руководителя, радеющего за развитие театра, создание здоровой творческой атмосферы», — сообщает труппа театра. Кроме того, сотрудники театра потребовал уволить главного режиссера Ерохина, коллективное письмо направлено министру культуры области Алексею Бетехтину, а также первым лицам Озерска. Как сообщила URA.RU директора театра Плыгина, мнение режиссера поддерживают всего девять человек из старого состава труппы. Связаться с Ерохиным URA.RU не удалось, так как в театре не смогли оперативно предоставить его контакты. URA.RU готово предоставить его точку зрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники театра кукол Озерска Челябинской области потребовали уволить главного режиссера Дмитрия Ерохина. Об этом сообщили в коллективном письме 30 работников театра. URA.RU выяснила, что у него начался конфликт с новым директором театра Евгенией Плыгиной, которая пресекла ряд серьезных нарушений режиссера в работе. «Новый директор театра Евгения Плыгина была назначена на должность в феврале 2023 года. За полтора года ей удалось пресечь ряд существенных нарушений в работе режиссера Дмитрия Ерохина и его супруги, которые использовали ресурсы театра в своих целях, обманным путем начисляли себе зарплаты за дополнительную нагрузку и бросали репетиции и спектакли ради подработок», — сообщается в коллективном письме, которое подписали 30 из 48 работников театра (есть в распоряжении редакции). Сотрудники рассказали, как режиссер Ерохин с супругой брали реквизит и костюмы из театра для организации коммерческих детских мероприятий. Кроме того, режиссер приписывал себе и супруге дополнительную плату за спектакли, не обеспечив равномерную нагрузку между коллективом. По данным работников, эти и другие нарушения пресекла Плыгина, после чего режиссер начал срывать выездные и гостевые гастроли, саботировать мероприятия, а потом заявлять о некомпетентности нового директора. «Мы не желаем работать в театре, который главный режиссер Ерохин практически превратил в частный театр семьи Ерохиных. Для того, чтобы сохранить наш театр кукол и коллектив, который желает и готов работать под руководством директора театра Плыгиной, просим срочно разобраться в сложившейся ситуации, а также провести проверки для того, чтобы не допустить увольнение молодого перспективного руководителя, радеющего за развитие театра, создание здоровой творческой атмосферы», — сообщает труппа театра. Кроме того, сотрудники театра потребовал уволить главного режиссера Ерохина, коллективное письмо направлено министру культуры области Алексею Бетехтину, а также первым лицам Озерска. Как сообщила URA.RU директора театра Плыгина, мнение режиссера поддерживают всего девять человек из старого состава труппы. Связаться с Ерохиным URA.RU не удалось, так как в театре не смогли оперативно предоставить его контакты. URA.RU готово предоставить его точку зрения.