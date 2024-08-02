Дизайнера Лебедева призвали привлечь к ответственности из-за слов о теракте в Беслане

Совет осетин: дизайнер Лебедев должен извиниться за слова о теракте в Беслане
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Панельная сессия на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Воробьева, Дмитрия Григоренко и Артемия Лебедева. День второй., лебедев артемий
Артемий Лебедев в интервью Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) высказался о теракте в Беслане Фото:

Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратура и СК РФ из-за российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Совет призвал привлечь его к ответственности из-за слов о теракте в Беслане.

«На имя Генерального Прокурора Российской Федерации Краснова И.В. и Председателя СК РФ Бастрыкина А.И. МОД „Высший Совет Осетин“ направил заявления о лишении Артемия Лебедева государственных наград и привлечение его к ответственности за оскорбление чувств пострадавших в Бесланской трагедии», — написали в telegram-канале организации. В совете осетин подчеркнули, что Лебедев должен извиниться перед народом Осетии.

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Международное общественное движение «Высший совет осетин» обратилось в Генпрокуратура и СК РФ из-за российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Совет призвал привлечь его к ответственности из-за слов о теракте в Беслане. «На имя Генерального Прокурора Российской Федерации Краснова И.В. и Председателя СК РФ Бастрыкина А.И. МОД „Высший Совет Осетин“ направил заявления о лишении Артемия Лебедева государственных наград и привлечение его к ответственности за оскорбление чувств пострадавших в Бесланской трагедии», — написали в telegram-канале организации. В совете осетин подчеркнули, что Лебедев должен извиниться перед народом Осетии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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