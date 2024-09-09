Эксперт раскрыл причины исторической победы ЕР на Алтае

«Единая Россия» получила небывалые результаты в электорально сложной республике Алтай. Врио губернатора Андрей Турчак набрал 74% голосов. Его предшественники Александр Бердников (избирался в 2014 году) и Олег Хорохордин (избирался в 2019 году) набирали лишь по 50,6% и 58,8%. Кроме того, в этом году ЕР победила во всех 30 одномандатных округах и заняла первое место по партспискам на выборах в заксобрание региона, также побив рекорды прошлых лет.
Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский назвал URA.RU причины успеха ЕР. По его словам, это в первую очередь личная заслуга Турчака. «Высокий результат — это прежде всего политическая и управленческая компетентность самого кандидата. Он обладает безусловным ресурсом, потому что переходил с федерального уровня и имеет понимание, как все работает. Еще один фактор — коммуникация с населением. Это не просто прямое общение с людьми, но и очень точное попадание в их запросы», — отметил Потуремский.
Эксперт добавил, что Турчак — высококлассный политтехнолог. Потуремский назвал его предвыборную кампанию одной из лучших в этом сезоне.
Результат ЕР в на выборах в заксобрание республики Потуремский назвал «эффектом индукции». «Когда есть сильный лидер, это начинает индуцировать настроения в сторону политической силы. Это спорный вопрос — роль героя в истории, но в этом кейсе роль Турчака имеет очень большое значение. Ему удалось сделать то, что долгие годы реализовалось не вполне.
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