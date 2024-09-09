Под Славянском в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали пункт дислокации наемников ВСУ. В Курской области вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению украинской живой силы и техники. На донецком направлении продолжаются интенсивные бои в населенных пунктах. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU.
Курское направление
ВСУ не прекращают попыток прорваться сквозь оборону ВС РФ, хотя на многих участках боевые действия имеют характер встречного столкновения. Украинские войска продолжают накапливать резервы, в то время как российские силы наносят удары по сосредоточениям живой силы и техники, задействуя авиацию и артиллерию. Существенных изменений на линии боевого соприкосновения не наблюдается, сообщает telegram-канал «War Gonzo».
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что войска ВСУ в Курской области скоро сдадут позиции, так как у них растут потери среди техники и личного состава. Подразделения на суджанском направлении уничтожили две боевые бронированные машины, один пикап и один микроавтобус. Кроме того, были ликвидированы одна самоходная артиллерийская установка и одна пушечная система.
ВСУ начали использовать тактику ДРГ после того как отошли на отдаленные позиции, они пытаются прощупать российскую оборону. В Минобороны сообщили о ежедневном уничтожении пехоты и техники украинских сил.
Вертолет Ми-28НМ ударил ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничной области региона. Удар наносился по разведанным целям противника.
За ночь над территорией Курской области был уничтожен один беспилотник ВСУ. Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку.
Донецкое направление
В Красногоровке наблюдается продвижение российских войск, идет операция по зачистке территории. В Селидово продолжаются интенсивные бои, и Вооруженные Силы Украины вводят свои резервы в сражение. В Гродовке также отмечаются новые успехи российских сил: бои идут в центре населенного пункта. Острота боевых действий сохраняется и в районе Украинска. В Дзержинске также фиксируются очередные продвижения российских войск. В городе Николаевка, находящемся под контролем Киева и расположенном рядом со Славянском был ликвидирован пункт временного размещения ВСУ, в том числе иностранных наемников.
В ходе разведывательных мероприятий на донецком направлении подразделения Южной группировки войск выявили автомобиль украинских националистов. Обнаружив еще одну попытку подвоза боекомплекта к линиям соприкосновения, бойцы Южной группировки применили ударный БПЛА для атаки на автомобиль.
В течение последней недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 150 террористических атак украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, сообщает Минобороны РФ. Отмечена активность разведывательных БПЛА в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Также в Кировском районе Макеевки
Часовярское направление
Российские войска продолжают предпринимать усилия для укрепления своих позиций на флангах. В самом Часовом Яре продолжаются интенсивные бои.
Угледарское направление
Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, входящей в состав группировки войск «Восток», в ходе огневой поддержки штурмовых подразделений успешно нанесли удар по позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы, действуя в бронегруппах на БМП-3, захватили несколько опорных пунктов противника и смогли перекрыть пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на угледарском участке фронта.
Харьковское направление
Ситуация остается стабильной. Бои продолжаются в Волчанске и в окрестностях Глубокого, сообщает telegram-канал «War Gonzo».
Запорожское направление
На запорожском фронте ситуация остается без значительных изменений на линии боевого соприкосновения. Позиционные бои продолжаются, с использованием средств для дальнего поражения.
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