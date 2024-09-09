Наемники ВСУ ликвидированы под Славянском: карта СВО на 9 сентября

Пункт дислокации наемников ВСУ под Славянском был уничтожен

09 сентября 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

ВСУ меняют тактику ведения боя в Курской области Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Под Славянском в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали пункт дислокации наемников ВСУ. В Курской области вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению украинской живой силы и техники. На донецком направлении продолжаются интенсивные бои в населенных пунктах. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Курское направление ВСУ не прекращают попыток прорваться сквозь оборону ВС РФ, хотя на многих участках боевые действия имеют характер встречного столкновения. Украинские войска продолжают накапливать резервы, в то время как российские силы наносят удары по сосредоточениям живой силы и техники, задействуя авиацию и артиллерию. Существенных изменений на линии боевого соприкосновения не наблюдается, сообщает telegram-канал «War Gonzo». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что войска ВСУ в Курской области скоро сдадут позиции, так как у них растут потери среди техники и личного состава. Подразделения на суджанском направлении уничтожили две боевые бронированные машины, один пикап и один микроавтобус. Кроме того, были ликвидированы одна самоходная артиллерийская установка и одна пушечная система. ВСУ начали использовать тактику ДРГ после того как отошли на отдаленные позиции, они пытаются прощупать российскую оборону. В Минобороны сообщили о ежедневном уничтожении пехоты и техники украинских сил. Вертолет Ми-28НМ ударил ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничной области региона. Удар наносился по разведанным целям противника. За ночь над территорией Курской области был уничтожен один беспилотник ВСУ. Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Донецкое направление В Красногоровке наблюдается продвижение российских войск, идет операция по зачистке территории. В Селидово продолжаются интенсивные бои, и Вооруженные Силы Украины вводят свои резервы в сражение. В Гродовке также отмечаются новые успехи российских сил: бои идут в центре населенного пункта. Острота боевых действий сохраняется и в районе Украинска. В Дзержинске также фиксируются очередные продвижения российских войск. В городе Николаевка, находящемся под контролем Киева и расположенном рядом со Славянском был ликвидирован пункт временного размещения ВСУ, в том числе иностранных наемников. В ходе разведывательных мероприятий на донецком направлении подразделения Южной группировки войск выявили автомобиль украинских националистов. Обнаружив еще одну попытку подвоза боекомплекта к линиям соприкосновения, бойцы Южной группировки применили ударный БПЛА для атаки на автомобиль. В течение последней недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 150 террористических атак украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, сообщает Минобороны РФ. Отмечена активность разведывательных БПЛА в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Также в Кировском районе Макеевки Часовярское направление Российские войска продолжают предпринимать усилия для укрепления своих позиций на флангах. В самом Часовом Яре продолжаются интенсивные бои. Угледарское направление Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, входящей в состав группировки войск «Восток», в ходе огневой поддержки штурмовых подразделений успешно нанесли удар по позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы, действуя в бронегруппах на БМП-3, захватили несколько опорных пунктов противника и смогли перекрыть пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на угледарском участке фронта. Харьковское направление Ситуация остается стабильной. Бои продолжаются в Волчанске и в окрестностях Глубокого, сообщает telegram-канал «War Gonzo». Запорожское направление На запорожском фронте ситуация остается без значительных изменений на линии боевого соприкосновения. Позиционные бои продолжаются, с использованием средств для дальнего поражения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Славянском в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали пункт дислокации наемников ВСУ. В Курской области вертолет Ми-28НМ ударил по скоплению украинской живой силы и техники. На донецком направлении продолжаются интенсивные бои в населенных пунктах. Карта боевых действий на Украине и в Курской области — в материале URA.RU. ВСУ не прекращают попыток прорваться сквозь оборону ВС РФ, хотя на многих участках боевые действия имеют характер встречного столкновения. Украинские войска продолжают накапливать резервы, в то время как российские силы наносят удары по сосредоточениям живой силы и техники, задействуя авиацию и артиллерию. Существенных изменений на линии боевого соприкосновения не наблюдается, сообщает telegram-канал «War Gonzo». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что войска ВСУ в Курской области скоро сдадут позиции, так как у них растут потери среди техники и личного состава. Подразделения на суджанском направлении уничтожили две боевые бронированные машины, один пикап и один микроавтобус. Кроме того, были ликвидированы одна самоходная артиллерийская установка и одна пушечная система. ВСУ начали использовать тактику ДРГ после того как отошли на отдаленные позиции, они пытаются прощупать российскую оборону. В Минобороны сообщили о ежедневном уничтожении пехоты и техники украинских сил. Вертолет Ми-28НМ ударил ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничной области региона. Удар наносился по разведанным целям противника. За ночь над территорией Курской области был уничтожен один беспилотник ВСУ. Была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. В Красногоровке наблюдается продвижение российских войск, идет операция по зачистке территории. В Селидово продолжаются интенсивные бои, и Вооруженные Силы Украины вводят свои резервы в сражение. В Гродовке также отмечаются новые успехи российских сил: бои идут в центре населенного пункта. Острота боевых действий сохраняется и в районе Украинска. В Дзержинске также фиксируются очередные продвижения российских войск. В городе Николаевка, находящемся под контролем Киева и расположенном рядом со Славянском был ликвидирован пункт временного размещения ВСУ, в том числе иностранных наемников. В ходе разведывательных мероприятий на донецком направлении подразделения Южной группировки войск выявили автомобиль украинских националистов. Обнаружив еще одну попытку подвоза боекомплекта к линиям соприкосновения, бойцы Южной группировки применили ударный БПЛА для атаки на автомобиль. В течение последней недели система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» предотвратила 150 террористических атак украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой, сообщает Минобороны РФ. Отмечена активность разведывательных БПЛА в Куйбышевском и Кировском районах Донецка. Также в Кировском районе Макеевки Российские войска продолжают предпринимать усилия для укрепления своих позиций на флангах. В самом Часовом Яре продолжаются интенсивные бои. Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, входящей в состав группировки войск «Восток», в ходе огневой поддержки штурмовых подразделений успешно нанесли удар по позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы, действуя в бронегруппах на БМП-3, захватили несколько опорных пунктов противника и смогли перекрыть пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на угледарском участке фронта. Ситуация остается стабильной. Бои продолжаются в Волчанске и в окрестностях Глубокого, сообщает telegram-канал «War Gonzo». На запорожском фронте ситуация остается без значительных изменений на линии боевого соприкосновения. Позиционные бои продолжаются, с использованием средств для дальнего поражения.