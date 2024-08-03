На оборонном заводе в Сербии прогремел взрыв, есть раненые

03 августа 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

В Сербии пострадало семь человек из-за взрыва на оборонном предприятии, пишет портал «Вечерне новости» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сербии в городе Валево на одном из цехов оборонного предприятия «Крушик» произошел взрыв, в результате которого пострадало семь человек. Всего в здании находилось 20 работников, сообщает портал сербского издания «Вечерне новости». «В цеху „Крушик“ в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами», — передает портал информацию из дежурной части полиции города Валево. Уточняется, что характер травм у пострадавших неизвестен. Оборонное предприятие «Крушик» в Валево, находящееся в государственной собственности, является одним из ключевых объектов оборонной промышленности Сербии. На нем уже подобный инцидент весной 2023 года. Тогда пострадавшая сотрудница получила легкие травмы, она прошла лечение в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сербии в городе Валево на одном из цехов оборонного предприятия «Крушик» произошел взрыв, в результате которого пострадало семь человек. Всего в здании находилось 20 работников, сообщает портал сербского издания «Вечерне новости». «В цеху „Крушик“ в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами», — передает портал информацию из дежурной части полиции города Валево. Уточняется, что характер травм у пострадавших неизвестен. Оборонное предприятие «Крушик» в Валево, находящееся в государственной собственности, является одним из ключевых объектов оборонной промышленности Сербии. На нем уже подобный инцидент весной 2023 года. Тогда пострадавшая сотрудница получила легкие травмы, она прошла лечение в больнице.