На оборонном заводе в Сербии прогремел взрыв, есть раненые

В Сербии в городе Валево на одном из цехов оборонного предприятия «Крушик» произошел взрыв, в результате которого пострадало семь человек. Всего в здании находилось 20 работников, сообщает портал сербского издания «Вечерне новости».
«В цеху „Крушик“ в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами», — передает портал информацию из дежурной части полиции города Валево. Уточняется, что характер травм у пострадавших неизвестен.
Оборонное предприятие «Крушик» в Валево, находящееся в государственной собственности, является одним из ключевых объектов оборонной промышленности Сербии. На нем уже подобный инцидент весной 2023 года. Тогда пострадавшая сотрудница получила легкие травмы, она прошла лечение в больнице.
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В Сербии в городе Валево на одном из цехов оборонного предприятия «Крушик» произошел взрыв, в результате которого пострадало семь человек. Всего в здании находилось 20 работников, сообщает портал сербского издания «Вечерне новости». «В цеху „Крушик“ в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами», — передает портал информацию из дежурной части полиции города Валево. Уточняется, что характер травм у пострадавших неизвестен. Оборонное предприятие «Крушик» в Валево, находящееся в государственной собственности, является одним из ключевых объектов оборонной промышленности Сербии. На нем уже подобный инцидент весной 2023 года. Тогда пострадавшая сотрудница получила легкие травмы, она прошла лечение в больнице.