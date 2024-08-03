На оборонном заводе в Сербии прогремел взрыв, есть раненые

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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
В Сербии пострадало семь человек из-за взрыва на оборонном предприятии, пишет портал «Вечерне новости» Фото:

В Сербии в городе Валево на одном из цехов оборонного предприятия «Крушик» произошел взрыв, в результате которого пострадало семь человек. Всего в здании находилось 20 работников, сообщает портал сербского издания «Вечерне новости».

«В цеху „Крушик“ в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами», — передает портал информацию из дежурной части полиции города Валево. Уточняется, что характер травм у пострадавших неизвестен.

Оборонное предприятие «Крушик» в Валево, находящееся в государственной собственности, является одним из ключевых объектов оборонной промышленности Сербии. На нем уже подобный инцидент весной 2023 года. Тогда пострадавшая сотрудница получила легкие травмы, она прошла лечение в больнице.

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В Сербии в городе Валево на одном из цехов оборонного предприятия «Крушик» произошел взрыв, в результате которого пострадало семь человек. Всего в здании находилось 20 работников, сообщает портал сербского издания «Вечерне новости». «В цеху „Крушик“ в момент взрыва находились 20 работников, из них семь обратились за медпомощью с различными травмами», — передает портал информацию из дежурной части полиции города Валево. Уточняется, что характер травм у пострадавших неизвестен. Оборонное предприятие «Крушик» в Валево, находящееся в государственной собственности, является одним из ключевых объектов оборонной промышленности Сербии. На нем уже подобный инцидент весной 2023 года. Тогда пострадавшая сотрудница получила легкие травмы, она прошла лечение в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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