Уоррен Баффетт продал почти половину акций Apple

03 августа 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Богатейший инвестор Уоррен Баффет лишился половины акции компании Apple Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт продал половину своих акций Apple. Его финансовый холдинг Berkshire Hathaway потерял 49% акций, сообщает Bloomberg. «Berkshire Hathaway Inc. сократила свою долю в Apple Inc. почти на 50% в рамках масштабной распродажи во втором квартале, в результате которой денежная масса миллиардера Уоррена Баффета достигла рекордных 276,9 млрд долларов», — сообщает издание. Отмечается, что такое решение связано с возможными увеличениями налоговых ставок в США. Уоррен Баффет занимает седьмое место в списке самых богатых людей в мире. В этом году инвестиционная прибыль его компании составила 11,6 миллиардов долларов, что стало рекордным количеством за весь период существования компании. На 2024 год его состояние насчитывает 135,8 млрд долларов. Пять лет назад Баффетт заявил, что за один день его компания потеряла 4 миллиарда долларов, показ наихудший результат за несколько лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из богатейших людей в мире Уоррен Баффетт продал половину своих акций Apple. Его финансовый холдинг Berkshire Hathaway потерял 49% акций, сообщает Bloomberg. «Berkshire Hathaway Inc. сократила свою долю в Apple Inc. почти на 50% в рамках масштабной распродажи во втором квартале, в результате которой денежная масса миллиардера Уоррена Баффета достигла рекордных 276,9 млрд долларов», — сообщает издание. Отмечается, что такое решение связано с возможными увеличениями налоговых ставок в США. Уоррен Баффет занимает седьмое место в списке самых богатых людей в мире. В этом году инвестиционная прибыль его компании составила 11,6 миллиардов долларов, что стало рекордным количеством за весь период существования компании. На 2024 год его состояние насчитывает 135,8 млрд долларов. Пять лет назад Баффетт заявил, что за один день его компания потеряла 4 миллиарда долларов, показ наихудший результат за несколько лет.