Российские теннисистки выиграли стартовый сет на Олимпиаде

Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпиады
Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянцев на Олимпиаде-2024 в Париже. Игра закончилась со счетом 6:2.
«Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянской пары со счетом 6:2», — сообщает РИА Новости. Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпийских игр.
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