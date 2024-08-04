Развлечения Спорт Российские теннисистки выиграли стартовый сет на Олимпиаде 04 августа 2024 в 21:45 Размер текста - 17 + Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпиады Фото: pixabay.com Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянцев на Олимпиаде-2024 в Париже. Игра закончилась со счетом 6:2. «Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянской пары со счетом 6:2», — сообщает РИА Новости. Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпийских игр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянцев на Олимпиаде-2024 в Париже. Игра закончилась со счетом 6:2. «Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянской пары со счетом 6:2», — сообщает РИА Новости. Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпийских игр. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям