Российские теннисистки выиграли стартовый сет на Олимпиаде

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Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпиады Фото:

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянцев на Олимпиаде-2024 в Париже. Игра закончилась со счетом 6:2.

«Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянской пары со счетом 6:2», — сообщает РИА Новости. Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпийских игр.

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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянцев на Олимпиаде-2024 в Париже. Игра закончилась со счетом 6:2. «Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли стартовый сет у итальянской пары со счетом 6:2», — сообщает РИА Новости. Спортсменки одержали победу в первом сете в финале Олимпийских игр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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