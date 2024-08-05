Падение акций началось с обвала японской фондовой биржи
На фоне обвала японского фондового рынка стал падать российский рынок акций. Об этом пишут СМИ.
«Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника падает на 1,5% на фоне обвала токийского более чем на 13%», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что индекс Мосбиржи упал уже до 2856,88 пунктов.
Ранее фондовой рынок в Японии упал на 13%. Падение побило рекорд «черного понедельника» 1987 года. Вслед за этим стали снижаться цены на Brent и биткоин.
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