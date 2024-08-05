Российский рынок акций стал падать после обвала токийского. Скрин

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Падение акций началось с обвала японской фондовой биржи Фото:

На фоне обвала японского фондового рынка стал падать российский рынок акций. Об этом пишут СМИ.

«Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника падает на 1,5% на фоне обвала токийского более чем на 13%», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что индекс Мосбиржи упал уже до 2856,88 пунктов.

Ранее фондовой рынок в Японии упал на 13%. Падение побило рекорд «черного понедельника» 1987 года. Вслед за этим стали снижаться цены на Brent и биткоин.

Фото:

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На фоне обвала японского фондового рынка стал падать российский рынок акций. Об этом пишут СМИ. «Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника падает на 1,5% на фоне обвала токийского более чем на 13%», — сообщает РИА Новости. Отмечается, что индекс Мосбиржи упал уже до 2856,88 пунктов. Ранее фондовой рынок в Японии упал на 13%. Падение побило рекорд «черного понедельника» 1987 года. Вслед за этим стали снижаться цены на Brent и биткоин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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