Крупнейший производитель фанеры в РФ купил ЦБК в Краснокамске

В компании «Свеза» официально подтвердили покупку Камского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщили в пресс-службе «Свезы».
«Стороны подписали соглашение о купле-продаже ООО „Кама“ (управляет активами Камского целлюлозно-бумажного комбината)», — сообщили в компании. Генеральный директор «Свеза-Лес» Анатолий Фришман отметил, что «Свеза» исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля и давно планировала выйти на целлюлозно-бумажный рынок.
Ранее в компании отрицали покупку ООО «Кама». В слухах URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин общался с владельцем Алексеем Мордашовым, в чью группу компаний входит «Свеза».
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