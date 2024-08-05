Крупнейший производитель фанеры в РФ купил ЦБК в Краснокамске

Владельцем краснокамского ЦБК стала компания «Свеза»
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Фанерный комбинат Свеза, производство. Тюмень, рабочие в цехе, фанера, фанерный комбинат, свеза
ООО «Кама» теперь принадлежит компании «Свеза» Фото:

В компании «Свеза» официально подтвердили покупку Камского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщили в пресс-службе «Свезы».

«Стороны подписали соглашение о купле-продаже ООО „Кама“ (управляет активами Камского целлюлозно-бумажного комбината)», — сообщили в компании. Генеральный директор «Свеза-Лес» Анатолий Фришман отметил, что «Свеза» исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля и давно планировала выйти на целлюлозно-бумажный рынок.

Ранее в компании отрицали покупку ООО «Кама». В слухах URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин общался с владельцем Алексеем Мордашовым, в чью группу компаний входит «Свеза».

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В компании «Свеза» официально подтвердили покупку Камского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщили в пресс-службе «Свезы». «Стороны подписали соглашение о купле-продаже ООО „Кама“ (управляет активами Камского целлюлозно-бумажного комбината)», — сообщили в компании. Генеральный директор «Свеза-Лес» Анатолий Фришман отметил, что «Свеза» исторически проводит политику диверсификации продуктового портфеля и давно планировала выйти на целлюлозно-бумажный рынок. Ранее в компании отрицали покупку ООО «Кама». В слухах URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин общался с владельцем Алексеем Мордашовым, в чью группу компаний входит «Свеза».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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