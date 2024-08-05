В Сосновском районе Челябинской области между селом Большое Баландино и деревней Прохорово вода реки Миасс подмывает единственный мост. Люди боятся, что его смоет, и к ним не сможет проехать ни пожарная, ни скорая. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«В Сосновском районе, между селом Большое Баландино и деревней Прохорово подмывает мост. Это единственный мост, по которому можно заехать в деревню. Если его смоет, то не сможет проехать ни пожарная, ни скорая. Продукты в деревню также не доставить», — рассказали URA.RU читатели.
По мосту также ездят большегрузы, так как рядом находится крупное предприятие. Большие машины создают дополнительную нагрузку на сооружение. «Очень боимся остаться без моста», — говорят местные.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 августа отчитал главу Сосновского района Евгений Ваганова во время заседания штаба по противодействию последствиям паводка. Причиной стала волокита при оформлении выплат пострадавшим от наводнения жителям. Текслер потребовал срочно навести порядок.
Сосновский район, как и многие другие в Челябинской области, пострадал от протяжного ливня. Вода затопила дома местных жителей, серьезно пострадало СНТ «Железнодорожник».
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