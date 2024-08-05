Пермяк пытался украсть деньги и выпечку из булочной

06 августа 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Мужчина сложил всю выпечку в пакеты, чтобы унести с собой, но его спугнули местные жители Фото: Размик Закарян © URA.RU Житель Гремячинска обокрал булочную. Он похитил деньги и пытался вынести оттуда выпечку, но его спугнули местные жители. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина разбил стекло на двери булочной, пробрался внутрь и похитил деньги из кассы. Он также сложил выпечку в пакеты и поставил их у двери, чтобы забрать с собой, но его спугнули проходящие рядом молодые люди. Компания пыталась задержать грабителя, но ему удалось скрыться. Добычей мужчины стали всего лишь шесть тысяч рублей», — рассказали в полиции. Полицейские, которых вызвали очевидцы ограбления, установили личность подозреваемого вора и задержали его. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». На время расследования мужчина находился в СИЗО. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд на рассмотрение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Гремячинска обокрал булочную. Он похитил деньги и пытался вынести оттуда выпечку, но его спугнули местные жители. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Мужчина разбил стекло на двери булочной, пробрался внутрь и похитил деньги из кассы. Он также сложил выпечку в пакеты и поставил их у двери, чтобы забрать с собой, но его спугнули проходящие рядом молодые люди. Компания пыталась задержать грабителя, но ему удалось скрыться. Добычей мужчины стали всего лишь шесть тысяч рублей», — рассказали в полиции. Полицейские, которых вызвали очевидцы ограбления, установили личность подозреваемого вора и задержали его. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение». На время расследования мужчина находился в СИЗО. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд на рассмотрение.