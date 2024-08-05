Сотрудники ОБЭП провели выемки документов в больницах Сургута из-за кражи перчаток

Сотрудники ОБЭП провели выемки документов в сургутских больницах и поликлиниках из-за уголовного дела о краже медицинских перчаток. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«В 2023 году было возбуждено уголовное дело из-за кражи медицинских перчаток на два миллиона из сургутского травмцентра. Силовики провели оперативно-следственные мероприятия во всех медучреждениях города, в том числе запрашивая финансовую документацию», - рассказал инсайдер.
В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили, что полиция проводит проверку в медучреждениях. «Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Сургута проводят необходимые мероприятия в рамках поручения следователя. По ранее возбужденному уголовному делу о краже [перчаток]», – прокомментировали агентству в ведомстве.
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