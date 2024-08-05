В Перми продавцы квартир пытаются заманить клиентов скидками

Агент по недвижимости Леонов: в Перми на готовые квартиры снижают цены до 10%

06 августа 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Хозяева больших квартир охотнее соглашаются на торг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми продавцы квартир на вторичном рынке стали чаще делать покупателям скидки. Выторговать можно до 10% от стоимости, указанной в объявлении. Об этом URA.RU рассказал глава пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «Продавцы квартир с большими площадями стали охотнее торговаться. Сейчас реальные цены на вторичном рынке на 10% ниже, чем сказано в объявлении. Даже по телефону продавцы могут „скинуть“ минимум 5-7%», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Эксперт уточнил, что это связано с высокими ставками по ипотеке. Покупатели не готовы переплачивать за новое жилье. Продать квартиру стало сложнее, и продавцам приходится идти на уступки. По словам Леонова, сейчас практически невозможно найти покупателей без помощи агентов. При этом стало выгоднее продавать квартиры и приобретать жилье большей площадью, так как сумма доплаты уменьшилась. «Стоимость небольших квартир почти не снизилась, а владельцы просторного жилья охотно делают скидки. Так разница в стоимости сокращается, поэтому „расширение“ сейчас выгодно и актуально», — добавил агент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми продавцы квартир на вторичном рынке стали чаще делать покупателям скидки. Выторговать можно до 10% от стоимости, указанной в объявлении. Об этом URA.RU рассказал глава пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов. «Продавцы квартир с большими площадями стали охотнее торговаться. Сейчас реальные цены на вторичном рынке на 10% ниже, чем сказано в объявлении. Даже по телефону продавцы могут „скинуть“ минимум 5-7%», — рассказал Александр Леонов корреспонденту агентства. Эксперт уточнил, что это связано с высокими ставками по ипотеке. Покупатели не готовы переплачивать за новое жилье. Продать квартиру стало сложнее, и продавцам приходится идти на уступки. По словам Леонова, сейчас практически невозможно найти покупателей без помощи агентов. При этом стало выгоднее продавать квартиры и приобретать жилье большей площадью, так как сумма доплаты уменьшилась. «Стоимость небольших квартир почти не снизилась, а владельцы просторного жилья охотно делают скидки. Так разница в стоимости сокращается, поэтому „расширение“ сейчас выгодно и актуально», — добавил агент.