В Пермском крае ушел из жизни бывший мэр Яйвы Владимир Тарасов

Церемония прощания с Владимиром Тарасовым пройдет 7 августа в Яйве Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае ушел из жизни бывший глава администрации поселка Яйва Владимир Тарасов. Об этом сообщается на странице Александровского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Администрация Александровского муниципального округа с прискорбием сообщает, что 5 августа на 70-м году жизни перестало биться сердце замечательного человека и уникального руководителя — Владимира Григорьевича Тарасова», — сообщили власти муниципалитета.

Тарасов является уроженцем города Норильск Красноярского края. Политическую карьеру он начал в 1980 году. В 1992 году возглавил администрацию поселка Яйва, а в 2003-м стал вице-мэром Александровска. За свои трудовые успехи удостоен звания «Почетный гражданин Александровского муниципального района». Прощание с Владимиром Тарасовым пройдет 7 августа в Яйва.