В результате ДТП погиб водитель автобуса
Автобус, который следовал из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
«Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, 1 человек погиб, 16 пострадали», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Погибшим оказался водитель автобуса. Среди пострадавших трое детей.
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