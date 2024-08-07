Автобус попал в страшное ДТП с грузовиком в Волгоградской области, есть погибший. Видео

При ДТП в Волгоградской области погиб один человек, пострадали 16

07 августа 2024 в 08:58 Размер текста - 17 +

В результате ДТП погиб водитель автобуса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Автобус, который следовал из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. «Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, 1 человек погиб, 16 пострадали», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Погибшим оказался водитель автобуса. Среди пострадавших трое детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автобус, который следовал из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. «Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, 1 человек погиб, 16 пострадали», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Погибшим оказался водитель автобуса. Среди пострадавших трое детей.