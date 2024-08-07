Автобус попал в страшное ДТП с грузовиком в Волгоградской области, есть погибший. Видео

При ДТП в Волгоградской области погиб один человек, пострадали 16
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В результате ДТП погиб водитель автобуса Фото:

Автобус, который следовал из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

«Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, 1 человек погиб, 16 пострадали», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Погибшим оказался водитель автобуса. Среди пострадавших трое детей.

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Автобус, который следовал из Астрахани в Москву, столкнулся с грузовиком. Погиб один человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. «Автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Волгоградской области, 1 человек погиб, 16 пострадали», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Погибшим оказался водитель автобуса. Среди пострадавших трое детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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