В Миассе расширят реку для прохождения воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, река миасс
Расширение русла реки Миасс поможет прохождению воды Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Миассе Челябинской области начались работы по расширению русла одноименной реки для более плавного прохождения воды после обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«На реке Миасс ведутся работы по расширению мест для прохождения воды. Такое решение было принято после вчерашнего визита в округ вице-губернатора Андрея Фалейчика», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ранее URA.RU сообщало, что сильные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней на регион вылилось до семи месячных норм осадков. В некоторых территориях были объявлены режимы ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов, а также земельных участков. Сейчас гидрологи настраивают работу дамб для грамотного спуска воды, которая ожидается из Башкирии.

В Миассе расширяют русло реки
В Миассе расширяют русло реки
Техника освобождает территорию для прохода воды
Техника освобождает территорию для прохода воды
Грунт вывозится с рабочей площадки
Грунт вывозится с рабочей площадки

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области начались работы по расширению русла одноименной реки для более плавного прохождения воды после обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «На реке Миасс ведутся работы по расширению мест для прохождения воды. Такое решение было принято после вчерашнего визита в округ вице-губернатора Андрея Фалейчика», — сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что сильные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней на регион вылилось до семи месячных норм осадков. В некоторых территориях были объявлены режимы ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов, а также земельных участков. Сейчас гидрологи настраивают работу дамб для грамотного спуска воды, которая ожидается из Башкирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...