В Миассе расширят реку для прохождения воды. Фото

07 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Расширение русла реки Миасс поможет прохождению воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни В Миассе Челябинской области начались работы по расширению русла одноименной реки для более плавного прохождения воды после обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «На реке Миасс ведутся работы по расширению мест для прохождения воды. Такое решение было принято после вчерашнего визита в округ вице-губернатора Андрея Фалейчика», — сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что сильные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней на регион вылилось до семи месячных норм осадков. В некоторых территориях были объявлены режимы ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов, а также земельных участков. Сейчас гидрологи настраивают работу дамб для грамотного спуска воды, которая ожидается из Башкирии. В Миассе расширяют русло реки Администрация города Миасс Техника освобождает территорию для прохода воды Администрация города Миасс Грунт вывозится с рабочей площадки Администрация города Миасс Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области начались работы по расширению русла одноименной реки для более плавного прохождения воды после обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «На реке Миасс ведутся работы по расширению мест для прохождения воды. Такое решение было принято после вчерашнего визита в округ вице-губернатора Андрея Фалейчика», — сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее URA.RU сообщало, что сильные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней на регион вылилось до семи месячных норм осадков. В некоторых территориях были объявлены режимы ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов, а также земельных участков. Сейчас гидрологи настраивают работу дамб для грамотного спуска воды, которая ожидается из Башкирии.