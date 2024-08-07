В Миассе Челябинской области начались работы по расширению русла одноименной реки для более плавного прохождения воды после обильных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«На реке Миасс ведутся работы по расширению мест для прохождения воды. Такое решение было принято после вчерашнего визита в округ вице-губернатора Андрея Фалейчика», — сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ранее URA.RU сообщало, что сильные ливни обрушились на Челябинскую область 26 июля. За несколько дней на регион вылилось до семи месячных норм осадков. В некоторых территориях были объявлены режимы ЧС из-за подтопления частных и многоквартирных домов, а также земельных участков. Сейчас гидрологи настраивают работу дамб для грамотного спуска воды, которая ожидается из Башкирии.
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