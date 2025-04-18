В челябинских садах наберут группы для агрофитнеса с тяпкой

В Каслинском районе (Челябинская область) «Григорьевские сады» наберут группы для агрофитнеса. Как URA.RU рассказала управляющая Ольга Сегаль, с желающими добиться стройной фигуры женщинами будет работать приглашенный тренер.
«На базе садов планируем набрать группу из 15 человек. Женщины под руководством фитнес-тренера будут работать в садах и худеть. Специалист разработал программу физической активности, чтобы нагружать разные группы мышц», — пояснила URA.RU Сегаль.
Групповые занятия стартуют в мае. День будет начинаться с утренней планерки в 7:45. Распределять фронт работ тренер будет совместно с агрономами. Женщин отправят в поле вести закладку садов и ухаживать за растениями. Участницы смогут бороться с лишним весом, занимаясь полезной деятельностью под музыку. Тренер распределил виды активности по количеству расходуемых калорий.
«С утра кардионагрузка — разбрасывают удобрения: подсыпают под дерево аммиачную селитру. Качают ноги, руки — общаются. Потом поели, отдохнули. После обеда выходим на обрезку смородины, где женщины будут приседать, обрезая ветки», — объяснила информагентству собеседница.
Тренировка будет комплексной, со сбалансированным питанием. Сегаль говорит, что бригада участниц будет заряжать друг друга энергией и морально поддерживать. Заплатить за результат участницам групп придется от 35 тысяч рублей. Новый вид фитнеса в Григорьевке назвали перспективным трендом агротуризма.
Директор Ягодного союза Игорь Бугорский отметил URA.RU, что серьезной проблемой для ягодников является нехватка сезонного персонала. Эксперт оценил идею «Григорьевских садов». Добавил, что инициатива окажется полезной, если принесет результат. Причем не только для участниц, но и для садоводов.
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