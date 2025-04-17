17 апреля 2025

Полицейские нашли челябинца, прыгавшего на капоте чужого автомобиля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские отыскали нарушителя
Полицейские отыскали нарушителя Фото:

В Челябинске полицейские нашли молодого человека, прыгавшего на капоте чужого автомобиля. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением.

«В ночное время запрыгнул на капот автомобиля, находясь в алкогольном опьянении. Кричал, что моя мама судья. Я извиняюсь перед всеми жителям Челябинска, перед судьями за клевету. На самом деле никто из моих родственников не работает в правоохранительных органов», — говорит задержанный на видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по региону.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, нарушителю 19 лет. В его отношении сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Молодой парень запрыгнул на капот автомобиля. Хозяин пытался шугнуть компанию, но в ответ получил угрозы.

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В Челябинске полицейские нашли молодого человека, прыгавшего на капоте чужого автомобиля. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением. «В ночное время запрыгнул на капот автомобиля, находясь в алкогольном опьянении. Кричал, что моя мама судья. Я извиняюсь перед всеми жителям Челябинска, перед судьями за клевету. На самом деле никто из моих родственников не работает в правоохранительных органов», — говорит задержанный на видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по региону. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, нарушителю 19 лет. В его отношении сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Молодой парень запрыгнул на капот автомобиля. Хозяин пытался шугнуть компанию, но в ответ получил угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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