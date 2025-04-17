В Челябинске полицейские нашли молодого человека, прыгавшего на капоте чужого автомобиля. Свой поступок он объяснил алкогольным опьянением.
«В ночное время запрыгнул на капот автомобиля, находясь в алкогольном опьянении. Кричал, что моя мама судья. Я извиняюсь перед всеми жителям Челябинска, перед судьями за клевету. На самом деле никто из моих родственников не работает в правоохранительных органов», — говорит задержанный на видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД по региону.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, нарушителю 19 лет. В его отношении сотрудниками полиции составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Молодой парень запрыгнул на капот автомобиля. Хозяин пытался шугнуть компанию, но в ответ получил угрозы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!