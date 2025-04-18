Фетисов заступился за обвиненного в секс-насилии хоккеиста из Челябинска

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поддержал обвиненного в сексуальном насилии воспитанника челябинского хоккейного клуба Артемия Панарина. Фетисов надеется, что сведения о происшествии с участием нападающего в НХЛ и сотрудницы спортивного клуба окажутся далеки от истины.
«Я надеюсь, что все же это фейковая история. Артемий Панарин — талантливый парень. На него очень сильно рассчитывают и клуб, и болельщики команды. Надеюсь, что это неправда», — заявил Фетисов агентству «РИА Новости».
Инцидент, в котором упомянули Панарина, произошел в декабре 2023 года. Якобы член «Нью-Йорк Рейнджерс» встретился с сотрудницей клуба после матча. Недопонимание с телефоном в гостиничном номере привело к серьезным обвинениям. Произошедшее вызвало широкий резонанс в среде спортивной общественности. Однако все детали дела так и остались невыясненными.
В апреле сообщалось, что Панарин и организация Madison Square Garden Sports договорились о выплате компенсации сотруднице клуба, обвинившей хоккеиста в непристойных действиях. В 2025 году команда не попала в плей-офф. У хоккеиста появилось свободное время: не исключено, что он вернется в Челябинск для отдыха.
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