Школьники и инженеры создали дрон для развития туризма в Челябинской области

Школьники из детского технопарка «Кванториум» вместе с инженерами челябинского радиозавода «Полет» разработали дрон для развития туризма в регионе. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба предприятия.
«Инженеры завода „Полет“ помогли школьникам разработать беспилотник, с помощью которого можно оцифровать популярные туристические маршруты и создать виртуальные экскурсии по Челябинской области. Квадрокоптер оснащен камерой с обзором 360 градусов и возможностью съемки 3D сферических панорам в высоком разрешении», — сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.
Создать беспилотник детям предложил педагог дополнительного образования по направлению БПЛА «Дома юношеского творчества» Атлер Хужин. Ребята практически с нуля освоили принципы конструирования, сборки и настройки дронов, рассказал педагог. «Мы вместе создали пошаговый алгоритм создания виртуальной экскурсии, съемки и обработки материалов. К инженерам завода „Полет“ обратились за помощью, чтобы повысить компетентность», — пояснил Хужин.
Ребята уже протестировали свое решение на двух экотропах в Челябинске. Информацию они разместили на специальном облачном сервисе. Посмотреть работу вскоре можно будет на сайте Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.
На радиозаводе «Полет» ранее заявляли о намерении обучать школьников созданию квадрокоптеров. Соглашение о подготовке подписали с лицеем № 77, сообщили URA.RU на предприятии.
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