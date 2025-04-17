Челябинцев на выходных ждут стендапы, гастроужины и трюки за рулем. Афиша

18 апреля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинцам предлагают сходить на гастроужин Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинске на выходные, 19 и 20 апреля, подготовили вечеринки, стендапы и эксперименты. Взрослых ждет насыщенная программа: от дрифт-заездов и гастроужинов до квартирников и комедийных шоу. Любители скорости смогут понаблюдать за турниром на треке, гурманы — оценить авторские напитки, а ценители юмора — посмеяться над шутками комиков ТНТ. Также можно будет попробовать себя в роли художника и порисовать жидким акрилом и вином. О том, куда можно отправиться за развлечениями — в афише URA.RU. Творчество и вдохновение Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» приглашает на празднование своего дня рождения, который пройдет 19 апреля. В 14:00 стартует художественный интерактив с быстрыми рисунками по таймеру, а в 16:00 — арт-квест с созданием коллективной картины и знакомством с оранжереей. Вечером, в 18:00, состоится чайная вечеринка с винилом: дегустация сортов чая и музыка с виниловых пластинок. Стоимость участия в церемонии — 500 рублей. (16+) В студии творчества пройдут арт-эксперименты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студия живописи «АртЛаб» 20 апреля отмечает шесть лет и подготовила серию мастер-классов. Гости смогут освоить технику Fluid art, создавая абстрактные картины жидким акрилом, и познакомиться с мастер-классом «Маяк» с использованием текстурной пасты и акриловых красок. Также можно будет порисовать кофе и вином. Цена — от тысячи рублей за занятие. (18+) Скорость и драйв (18+) Любителей скорости 19 апреля ждут на дрифт-треке «Трасса 74», где с 10:00 до 18:00 пройдут соревнования в формате «50/50»: сначала на сухом покрытии, а затем — на мокром. Для зрителей вход свободный, желающие смогут прокатиться на «дрифт-такси». Музыкальные вечера (18+) Вечером в лаунж-баре LOOK 19 апреля в 19:00 стартует квартирник от проекта «Привязанность» — с каверами на известные хиты. Вход — 400 рублей. Участники музыкального лото поют песни и вычеркивают их номера на билете Фото: Размик Закарян © URA.RU В Bla Bla Bar в субботу в 17:00 начнется «МузЛото» — игра, сочетающая лото и караоке. Билет — 900 рублей. Интерактив с песнями, бочонками и призами также пройдет в ресторане «Максимилианс» 20 апреля в 17:00. В клубе-ресторане «Заря» 19 апреля состоится музыкальный вечер с участием группы «Мохито». Коллектив исполнит свои хиты, включая «И до утра», «В жизни так бывает», «Я не могу без тебя» и другие. Для гостей будет действовать спецпредложение: вход для девушек — 500 рублей, для мужчин — тысяча рублей, а компании, забронировавшие депозитный стол, пройдут бесплатно. Юмор и развлечения (18+) Поклонников юмора 19 апреля ждет гала-концерт резидентов популярного шоу на ТНТ. На сцену выйдут Сергей Зорик, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Тимур Джанкезов, Руслан Мухаметов и Гоша Рубайло. Начало в 19:00, билеты — от 1,4 тысячи рублей. Стендап пройдет в Конгресс-холле Центра международной торговли. На выходных в Челябинске выступят как известные, так и еще набирающие популярность комики Фото: Размик Закарян © URA.RU Кроме того, в лаунж-баре LOOK 20 апреля в 19:00 выступит комик Миша Белоусов с импровизационным комедийным шоу, где все зависит от зрителей. Проходка обойдется в 500 рублей. Также будет необходимо приобрести блюда из меню заведения. В ресторане Pro.Coffee в 19 апреля 19:00 стартует дегустация с гастроужином от шеф-повара. Гостям предложат три авторских напитка в сочетании с изысканными блюдами. Стоимость — три тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на выходные, 19 и 20 апреля, подготовили вечеринки, стендапы и эксперименты. Взрослых ждет насыщенная программа: от дрифт-заездов и гастроужинов до квартирников и комедийных шоу. Любители скорости смогут понаблюдать за турниром на треке, гурманы — оценить авторские напитки, а ценители юмора — посмеяться над шутками комиков ТНТ. Также можно будет попробовать себя в роли художника и порисовать жидким акрилом и вином. О том, куда можно отправиться за развлечениями — в афише URA.RU. Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» приглашает на празднование своего дня рождения, который пройдет 19 апреля. В 14:00 стартует художественный интерактив с быстрыми рисунками по таймеру, а в 16:00 — арт-квест с созданием коллективной картины и знакомством с оранжереей. Вечером, в 18:00, состоится чайная вечеринка с винилом: дегустация сортов чая и музыка с виниловых пластинок. Стоимость участия в церемонии — 500 рублей. (16+) Студия живописи «АртЛаб» 20 апреля отмечает шесть лет и подготовила серию мастер-классов. Гости смогут освоить технику Fluid art, создавая абстрактные картины жидким акрилом, и познакомиться с мастер-классом «Маяк» с использованием текстурной пасты и акриловых красок. Также можно будет порисовать кофе и вином. Цена — от тысячи рублей за занятие. (18+) Любителей скорости 19 апреля ждут на дрифт-треке «Трасса 74», где с 10:00 до 18:00 пройдут соревнования в формате «50/50»: сначала на сухом покрытии, а затем — на мокром. Для зрителей вход свободный, желающие смогут прокатиться на «дрифт-такси». Вечером в лаунж-баре LOOK 19 апреля в 19:00 стартует квартирник от проекта «Привязанность» — с каверами на известные хиты. Вход — 400 рублей. В Bla Bla Bar в субботу в 17:00 начнется «МузЛото» — игра, сочетающая лото и караоке. Билет — 900 рублей. Интерактив с песнями, бочонками и призами также пройдет в ресторане «Максимилианс» 20 апреля в 17:00. В клубе-ресторане «Заря» 19 апреля состоится музыкальный вечер с участием группы «Мохито». Коллектив исполнит свои хиты, включая «И до утра», «В жизни так бывает», «Я не могу без тебя» и другие. Для гостей будет действовать спецпредложение: вход для девушек — 500 рублей, для мужчин — тысяча рублей, а компании, забронировавшие депозитный стол, пройдут бесплатно. Поклонников юмора 19 апреля ждет гала-концерт резидентов популярного шоу на ТНТ. На сцену выйдут Сергей Зорик, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Тимур Джанкезов, Руслан Мухаметов и Гоша Рубайло. Начало в 19:00, билеты — от 1,4 тысячи рублей. Стендап пройдет в Конгресс-холле Центра международной торговли. Кроме того, в лаунж-баре LOOK 20 апреля в 19:00 выступит комик Миша Белоусов с импровизационным комедийным шоу, где все зависит от зрителей. Проходка обойдется в 500 рублей. Также будет необходимо приобрести блюда из меню заведения. В ресторане Pro.Coffee в 19 апреля 19:00 стартует дегустация с гастроужином от шеф-повара. Гостям предложат три авторских напитка в сочетании с изысканными блюдами. Стоимость — три тысячи рублей.