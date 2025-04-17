17 апреля 2025

Депутат Денисенко: дифференцированные тарифы на капремонт выглядят логично

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Денисенко заявил, что закон не должен привести к росту тарифа на капремонт
Алексей Денисенко заявил, что закон не должен привести к росту тарифа на капремонт Фото:

Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко считает логичной инициативу введения дифференцированных тарифов на капремонт в зависимости от состояния многоквартирного дома. Об этом Денисенко сообщил корреспонденту URA.RU.

«В зависимости от конструктивных особенностей дома, его возраста, наличия лифта и так далее требуются разные суммы на проведение капремонта. Поэтому логично, если и сумма взноса для жителей будет отличаться», — сообщил Денисенко.

При этом депутат уточнил, что механизм установления дифференцированной стоимости требует тщательной проработки, а опыт введения такого механизма — изучения. В результате не должно возникнуть ситуации, когда дома остаются без необходимого ремонта, а на жителей старых домов лягут неподъемные платежи за капремонт.

О том, что в текущем году Минстрой представит на обсуждение федеральный законопроект, предусматривающий дифференцированную оплату капремонта, сообщил в интервью «Известиям» замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько. По его словам, введение дифференцированных тарифов может оказаться эффективным решением, особенно в многоквартирных домах, оснащенных лифтами.

Ересько отмечает, что во многих российских регионах внедрена практика использования дифференцированных тарифов на взносы. Среди них — Оренбургская, Калужская, Тверская, Мурманская, Псковская области, а также республики Бурятия и Хакасия. Кроме того, размер взноса может изменяться в зависимости от количества этажей, материала стен, расположения в определенной климатической зоне и других факторов.

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Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко считает логичной инициативу введения дифференцированных тарифов на капремонт в зависимости от состояния многоквартирного дома. Об этом Денисенко сообщил корреспонденту URA.RU. «В зависимости от конструктивных особенностей дома, его возраста, наличия лифта и так далее требуются разные суммы на проведение капремонта. Поэтому логично, если и сумма взноса для жителей будет отличаться», — сообщил Денисенко. При этом депутат уточнил, что механизм установления дифференцированной стоимости требует тщательной проработки, а опыт введения такого механизма — изучения. В результате не должно возникнуть ситуации, когда дома остаются без необходимого ремонта, а на жителей старых домов лягут неподъемные платежи за капремонт. О том, что в текущем году Минстрой представит на обсуждение федеральный законопроект, предусматривающий дифференцированную оплату капремонта, сообщил в интервью «Известиям» замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько. По его словам, введение дифференцированных тарифов может оказаться эффективным решением, особенно в многоквартирных домах, оснащенных лифтами. Ересько отмечает, что во многих российских регионах внедрена практика использования дифференцированных тарифов на взносы. Среди них — Оренбургская, Калужская, Тверская, Мурманская, Псковская области, а также республики Бурятия и Хакасия. Кроме того, размер взноса может изменяться в зависимости от количества этажей, материала стен, расположения в определенной климатической зоне и других факторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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