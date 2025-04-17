Депутат Денисенко: дифференцированные тарифы на капремонт выглядят логично

Председатель комитета заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко считает логичной инициативу введения дифференцированных тарифов на капремонт в зависимости от состояния многоквартирного дома. Об этом Денисенко сообщил корреспонденту URA.RU.
«В зависимости от конструктивных особенностей дома, его возраста, наличия лифта и так далее требуются разные суммы на проведение капремонта. Поэтому логично, если и сумма взноса для жителей будет отличаться», — сообщил Денисенко.
При этом депутат уточнил, что механизм установления дифференцированной стоимости требует тщательной проработки, а опыт введения такого механизма — изучения. В результате не должно возникнуть ситуации, когда дома остаются без необходимого ремонта, а на жителей старых домов лягут неподъемные платежи за капремонт.
О том, что в текущем году Минстрой представит на обсуждение федеральный законопроект, предусматривающий дифференцированную оплату капремонта, сообщил в интервью «Известиям» замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько. По его словам, введение дифференцированных тарифов может оказаться эффективным решением, особенно в многоквартирных домах, оснащенных лифтами.
Ересько отмечает, что во многих российских регионах внедрена практика использования дифференцированных тарифов на взносы. Среди них — Оренбургская, Калужская, Тверская, Мурманская, Псковская области, а также республики Бурятия и Хакасия. Кроме того, размер взноса может изменяться в зависимости от количества этажей, материала стен, расположения в определенной климатической зоне и других факторов.
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