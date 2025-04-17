17 апреля 2025

Челябинскую пшеницу заподозрили в наличии канцерогенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Декларации на пшеницу и другие зерновые культуры пришлось аннулировать
Декларации на пшеницу и другие зерновые культуры пришлось аннулировать Фото:

В Челябинской области Россельхознадзор уличил аграриев в исследованиях пшеницы и другого зерна на канцерогены по устаревшим стандартам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ведомство признало недействительными декларации на 4,8 тысячи тонн продукции.

«Контроль провели в отношении четырех хозсубъектов в Чесменском, Брединском и Агаповском районах. Исследования на гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, дезоксиниваленол проводились по ГОСТ, действие которого прекратилось с января 2019 года», — отметили URA.RU в надзорном ведомстве.

Испытывали зерно по методикам, которых нет в действующем перечне стандартов. В связи с этим участникам рынка выдали предостережения о необходимости соблюдения действующих норм. Кроме пшеницы, Россельхознадзор аннулировал документы на семена масличного льна и подсолнечника.

В первом квартале инспекторы проверили декларации 358 челябинских участников оборота зерна. В результате прекратили действие 71 декларации на 98 тысяч тонн зерновых культур.

Гексахлорциклогексан и другие химические соединения используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. В чрезмерных количествах представляют опасность для животных и человека. Группа соединений относится к канцерогенам, вызывающим рак.

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В Челябинской области Россельхознадзор уличил аграриев в исследованиях пшеницы и другого зерна на канцерогены по устаревшим стандартам. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ведомство признало недействительными декларации на 4,8 тысячи тонн продукции. «Контроль провели в отношении четырех хозсубъектов в Чесменском, Брединском и Агаповском районах. Исследования на гексахлорциклогексан, ДДТ и его метаболиты, дезоксиниваленол проводились по ГОСТ, действие которого прекратилось с января 2019 года», — отметили URA.RU в надзорном ведомстве. Испытывали зерно по методикам, которых нет в действующем перечне стандартов. В связи с этим участникам рынка выдали предостережения о необходимости соблюдения действующих норм. Кроме пшеницы, Россельхознадзор аннулировал документы на семена масличного льна и подсолнечника. В первом квартале инспекторы проверили декларации 358 челябинских участников оборота зерна. В результате прекратили действие 71 декларации на 98 тысяч тонн зерновых культур. Гексахлорциклогексан и другие химические соединения используются в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями. В чрезмерных количествах представляют опасность для животных и человека. Группа соединений относится к канцерогенам, вызывающим рак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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