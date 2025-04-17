В Челябинской области во время внеплановой выборочной проверки обнаружен элеватор с несоответствующей ГОСТу пшеницей мягкой и твердой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Были взяты пробы хранящегося зерна для исследования в лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“. Установлено, что пшеница мягкая третьего класса и пшеница твердая четвертого класса не соответствуют требованиям ГОСТ по зерновой и сорной примесям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Санитарное состояние места хранения также не соответствует требованиям, так как все оборудование было в пыли. Руководитель элеватора привлечен к административной ответственности по части первой статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технического регламента).
Челябинскую пшеницу ранее заподозрили в наличии канцерогенов. Аграриев Чесменского, Брединского и Агаповского районов уличили в исследованиях пшеницы и другого зерна на канцерогены по устаревшим стандартам.
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