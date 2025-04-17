17 апреля 2025

Склад с некачественной пшеницей обнаружили в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качество зерна не соответствовало ГОСТу
Качество зерна не соответствовало ГОСТу Фото:

В Челябинской области во время внеплановой выборочной проверки обнаружен элеватор с несоответствующей ГОСТу пшеницей мягкой и твердой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Были взяты пробы хранящегося зерна для исследования в лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“. Установлено, что пшеница мягкая третьего класса и пшеница твердая четвертого класса не соответствуют требованиям ГОСТ по зерновой и сорной примесям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Санитарное состояние места хранения также не соответствует требованиям, так как все оборудование было в пыли. Руководитель элеватора привлечен к административной ответственности по части первой статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технического регламента).

Челябинскую пшеницу ранее заподозрили в наличии канцерогенов. Аграриев Чесменского, Брединского и Агаповского районов уличили в исследованиях пшеницы и другого зерна на канцерогены по устаревшим стандартам.

Нарушение выявлено во время внеплановой выборочной проверки
Нарушение выявлено во время внеплановой выборочной проверки
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области во время внеплановой выборочной проверки обнаружен элеватор с несоответствующей ГОСТу пшеницей мягкой и твердой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. «Были взяты пробы хранящегося зерна для исследования в лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“. Установлено, что пшеница мягкая третьего класса и пшеница твердая четвертого класса не соответствуют требованиям ГОСТ по зерновой и сорной примесям», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Санитарное состояние места хранения также не соответствует требованиям, так как все оборудование было в пыли. Руководитель элеватора привлечен к административной ответственности по части первой статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технического регламента). Челябинскую пшеницу ранее заподозрили в наличии канцерогенов. Аграриев Чесменского, Брединского и Агаповского районов уличили в исследованиях пшеницы и другого зерна на канцерогены по устаревшим стандартам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...