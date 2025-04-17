Челябинцам пришлось платить штраф за отравленную патогенами землю на участках

Компании в Челябинской области пришлось заплатить штраф за загрязненную патогенной микрофлорой землю участков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, недвижимость расположена в Сосновском районе.
«В марте Россельхознадзор вынесло постановление о наложении на виновника штрафа в размере 20 тысяч рублей. Предприятие полностью оплатило штраф», — заявили URA.RU в ведомстве.
Общая площадь загрязненной земли составила 488 га. Административное наказание вынесли после того, как собрали пробы почвы. Их проанализировали специалисты челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». В образах были превышены санитарно-паразитологические показатели.
Теперь от компании требуется разработка проекта рекультивации. Провести ее придется в предусмотренные этим документом сроки.
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