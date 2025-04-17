17 апреля 2025

К Пасхе у челябинцев раскупают формы для шоколадных яиц. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские компании нарастили выпуск пасхальных товаров
Челябинские компании нарастили выпуск пасхальных товаров Фото:

Челябинские производители на 15% увеличили выпуск форм для шоколадных яиц к Пасхе. Как URA.RU рассказал руководитель компании Nechocolat Артем Корнилов, в 2025 году среди покупателей обозначился тренд на миниатюрность.

«В 2025 году в сравнении с прошлым стали более активно покупать объемные силиконовые формы для шоколада „Яйца“. Перед Пасхой спрос на продукцию возрос примерно на 12-15% от среднего уровня», — пояснил URA.RU Корнилов.

Производитель выпускает силиконовые формы для шоколада и конфет, деревянные формы для печатных пряников. Доля товаров с пасхальной тематикой составляет 12%. Предложения меняют в зависимости от спроса. Повышенный интерес челябинцев к домашней готовке на Пасху URA.RU подтвердили в пресс-службе маркетплейса Wildberries.

«За месяц до праздника выросли продажи наборов для приготовления выпечки. Увеличение составило 1300% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это рекорд среди российских регионов», — заметили информагентству в пресс-службе платформы.

Изготовленные с помощью челябинских силиконовых форм фигурные леденцы и шоколад используют как украшение куличей или самостоятельное лакомство. Лидерами продаж являются формы, связанные с главным символом Пасхи — яйцом. Чуть менее популярны куличи, буквы «ХВ» и пасхальные надписи, разные животные: кролики, курочки, цыплята, бабочки.

На Wildberries также обратили внимание на прирост спроса на декоративные топперы (плюс 180%), смеси для выпечки (увеличение продаж на 20%), цукаты (плюс 52%), кондитерские посыпки (прирост на 70%) и глазурь (больше на 63% ). Существенно вырос спрос на сухофрукты (плюс 41%), которые часто покупают для приготовления творожной пасхи.

В то же время готовые куличи стали также приобретать чаще. В штуках прирост продаж по ним от потребителей Челябинской области составил 37%. В среднем пасхальная атрибутика стала распродаваться активней почти вполовину — на 44%.

Корнилов ведет бизнес с супругой Аленой Суржиковой. Владельцы бренда заметили, что преимущественно заказы поступают из центра России и Приволжья. Высокий интерес к пасхальной продукции из Челябинска в 2025 году также демонстрируют покупатели в Беларуси, Казахстане и Армении.

В 2025 наметилась тенденция на миниатюрность форм
В 2025 наметилась тенденция на миниатюрность форм
Фото:
Увеличение спроса на пасхальные формы традиционно наблюдают за месяц до праздника
Увеличение спроса на пасхальные формы традиционно наблюдают за месяц до праздника
Фото:

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Челябинские производители на 15% увеличили выпуск форм для шоколадных яиц к Пасхе. Как URA.RU рассказал руководитель компании Nechocolat Артем Корнилов, в 2025 году среди покупателей обозначился тренд на миниатюрность. «В 2025 году в сравнении с прошлым стали более активно покупать объемные силиконовые формы для шоколада „Яйца“. Перед Пасхой спрос на продукцию возрос примерно на 12-15% от среднего уровня», — пояснил URA.RU Корнилов. Производитель выпускает силиконовые формы для шоколада и конфет, деревянные формы для печатных пряников. Доля товаров с пасхальной тематикой составляет 12%. Предложения меняют в зависимости от спроса. Повышенный интерес челябинцев к домашней готовке на Пасху URA.RU подтвердили в пресс-службе маркетплейса Wildberries. «За месяц до праздника выросли продажи наборов для приготовления выпечки. Увеличение составило 1300% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это рекорд среди российских регионов», — заметили информагентству в пресс-службе платформы. Изготовленные с помощью челябинских силиконовых форм фигурные леденцы и шоколад используют как украшение куличей или самостоятельное лакомство. Лидерами продаж являются формы, связанные с главным символом Пасхи — яйцом. Чуть менее популярны куличи, буквы «ХВ» и пасхальные надписи, разные животные: кролики, курочки, цыплята, бабочки. На Wildberries также обратили внимание на прирост спроса на декоративные топперы (плюс 180%), смеси для выпечки (увеличение продаж на 20%), цукаты (плюс 52%), кондитерские посыпки (прирост на 70%) и глазурь (больше на 63% ). Существенно вырос спрос на сухофрукты (плюс 41%), которые часто покупают для приготовления творожной пасхи. В то же время готовые куличи стали также приобретать чаще. В штуках прирост продаж по ним от потребителей Челябинской области составил 37%. В среднем пасхальная атрибутика стала распродаваться активней почти вполовину — на 44%. Корнилов ведет бизнес с супругой Аленой Суржиковой. Владельцы бренда заметили, что преимущественно заказы поступают из центра России и Приволжья. Высокий интерес к пасхальной продукции из Челябинска в 2025 году также демонстрируют покупатели в Беларуси, Казахстане и Армении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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