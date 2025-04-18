Президент Зеленский ввел санкции в отношении завода в Чебаркуле

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против завода «Уральская кузница» в Чебаркуле (Челябинская область). Как следует из опубликованного документа, глава государства утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.
«ПАО „Уральская кузница“, местоположение — Чебаркуль. Блокировка активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, ограничение торговых операций(полное прекращение)», — отмечено в документе.
Украинские власти запретили заводу перемещать грузы через свою территорию, выводить капиталы из страны, участвовать в приватизации или аренде госимущества, покупать землю. Также будут приостановлены финансовые операции, возможность участвовать в украинских гостендерах, вести совместную торговлю, совершать взаимные визиты.
Всего в списке Украины 60 компаний. Среди них есть не только российские, но и белорусские, три китайских.
«Уральская кухница» входит в структуру металлургического холдинга «Мечел». Председатель Совета директором группы Игорь Зюзин с февраля 2025 года находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.
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