Президент Зеленский ввел санкции в отношении завода в Чебаркуле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские власти отказали «Уральской кузнице» в праве работать с ними
Украинские власти отказали «Уральской кузнице» в праве работать с ними Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против завода «Уральская кузница» в Чебаркуле (Челябинская область). Как следует из опубликованного документа, глава государства утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«ПАО „Уральская кузница“, местоположение — Чебаркуль. Блокировка активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, ограничение торговых операций(полное прекращение)», — отмечено в документе.

Украинские власти запретили заводу перемещать грузы через свою территорию, выводить капиталы из страны, участвовать в приватизации или аренде госимущества, покупать землю. Также будут приостановлены финансовые операции, возможность участвовать в украинских гостендерах, вести совместную торговлю, совершать взаимные визиты.

Всего в списке Украины 60 компаний. Среди них есть не только российские, но и белорусские, три китайских.

«Уральская кухница» входит в структуру металлургического холдинга «Мечел». Председатель Совета директором группы Игорь Зюзин с февраля 2025 года находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против завода «Уральская кузница» в Чебаркуле (Челябинская область). Как следует из опубликованного документа, глава государства утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. «ПАО „Уральская кузница“, местоположение — Чебаркуль. Блокировка активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, ограничение торговых операций(полное прекращение)», — отмечено в документе. Украинские власти запретили заводу перемещать грузы через свою территорию, выводить капиталы из страны, участвовать в приватизации или аренде госимущества, покупать землю. Также будут приостановлены финансовые операции, возможность участвовать в украинских гостендерах, вести совместную торговлю, совершать взаимные визиты. Всего в списке Украины 60 компаний. Среди них есть не только российские, но и белорусские, три китайских. «Уральская кухница» входит в структуру металлургического холдинга «Мечел». Председатель Совета директором группы Игорь Зюзин с февраля 2025 года находится под санкциями Евросоюза и Великобритании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...