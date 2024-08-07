07 августа 2024

Свердловскую область назвали безопасной для водителей

Свердловская область вошла в топ регионов России по безопасности на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автомобильное движение, город, улица халтурина, екатеринбург , дорога, вид сверху
Свердловская область, вместе с другими пятью субъектами, была признана «передовой» Фото:

В новом рейтинге безопасности дорожного движения Свердловская область заняла место среди лидеров, показав низкие показатели аварийности и смертности на дорогах. Информация об этом появилась в СМИ.

«Рейтинг разделен на четыре уровня: „Передовой“, „Высокий“, „Средний“ и „Низкий“. „Передовыми“ по итогам прошлого года признаны шесть субъектов федерации: Чеченская Республика, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Калининградская, Свердловская и Томская области», — передает газета «Известия».

Константин Трофименко, директор Центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ, объяснил, что при составлении рейтинга учитывались статистические данные, включая количество аварий, а также число погибших и пострадавших. Он также указал на то, что в расчет принимались показатели транспортного и социального рисков, а также другие факторы, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

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В новом рейтинге безопасности дорожного движения Свердловская область заняла место среди лидеров, показав низкие показатели аварийности и смертности на дорогах. Информация об этом появилась в СМИ. «Рейтинг разделен на четыре уровня: „Передовой“, „Высокий“, „Средний“ и „Низкий“. „Передовыми“ по итогам прошлого года признаны шесть субъектов федерации: Чеченская Республика, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Калининградская, Свердловская и Томская области», — передает газета «Известия». Константин Трофименко, директор Центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ, объяснил, что при составлении рейтинга учитывались статистические данные, включая количество аварий, а также число погибших и пострадавших. Он также указал на то, что в расчет принимались показатели транспортного и социального рисков, а также другие факторы, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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