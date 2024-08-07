Свердловскую область назвали безопасной для водителей

Свердловская область вошла в топ регионов России по безопасности на дорогах

08 августа 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

Свердловская область, вместе с другими пятью субъектами, была признана «передовой» Фото: Илья Московец © URA.RU В новом рейтинге безопасности дорожного движения Свердловская область заняла место среди лидеров, показав низкие показатели аварийности и смертности на дорогах. Информация об этом появилась в СМИ. «Рейтинг разделен на четыре уровня: „Передовой“, „Высокий“, „Средний“ и „Низкий“. „Передовыми“ по итогам прошлого года признаны шесть субъектов федерации: Чеченская Республика, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Калининградская, Свердловская и Томская области», — передает газета «Известия». Константин Трофименко, директор Центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ, объяснил, что при составлении рейтинга учитывались статистические данные, включая количество аварий, а также число погибших и пострадавших. Он также указал на то, что в расчет принимались показатели транспортного и социального рисков, а также другие факторы, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом рейтинге безопасности дорожного движения Свердловская область заняла место среди лидеров, показав низкие показатели аварийности и смертности на дорогах. Информация об этом появилась в СМИ. «Рейтинг разделен на четыре уровня: „Передовой“, „Высокий“, „Средний“ и „Низкий“. „Передовыми“ по итогам прошлого года признаны шесть субъектов федерации: Чеченская Республика, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Калининградская, Свердловская и Томская области», — передает газета «Известия». Константин Трофименко, директор Центра исследований «Умного города» ФГРР НИУ ВШЭ, объяснил, что при составлении рейтинга учитывались статистические данные, включая количество аварий, а также число погибших и пострадавших. Он также указал на то, что в расчет принимались показатели транспортного и социального рисков, а также другие факторы, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.