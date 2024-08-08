Shot: мужчина, горевший в московском МФЦ, скончался

Мужчина, загоревшийся в МФЦ Москвы, скончался в реанимации
В Москве в ожоговой реанимации скончался мужчина, который загорелся в МФЦ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Почти неделю 61-летний Сергей Соловьев провел в ожоговой реанимации, но вчера он скончался в больнице», — передает telegram-канал. По данным Shot, мужчина получил ожоги головы и шеи, пока его везли в больницу он пел песни и кричал.
Ранее сообщалось, что мужчина загорелся в здании МФЦ в Москве на Новоясеневском проспекте. Там он пытался устроиться на работу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.