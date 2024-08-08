Shot: мужчина, горевший в московском МФЦ, скончался

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Мужчина, загоревшийся в МФЦ Москвы, скончался в реанимации
Мужчина, загоревшийся в МФЦ Москвы, скончался в реанимации Фото:

В Москве в ожоговой реанимации скончался мужчина, который загорелся в МФЦ. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Почти неделю 61-летний Сергей Соловьев провел в ожоговой реанимации, но вчера он скончался в больнице», — передает telegram-канал. По данным Shot, мужчина получил ожоги головы и шеи, пока его везли в больницу он пел песни и кричал.

Ранее сообщалось, что мужчина загорелся в здании МФЦ в Москве на Новоясеневском проспекте. Там он пытался устроиться на работу.

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В Москве в ожоговой реанимации скончался мужчина, который загорелся в МФЦ. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Почти неделю 61-летний Сергей Соловьев провел в ожоговой реанимации, но вчера он скончался в больнице», — передает telegram-канал. По данным Shot, мужчина получил ожоги головы и шеи, пока его везли в больницу он пел песни и кричал. Ранее сообщалось, что мужчина загорелся в здании МФЦ в Москве на Новоясеневском проспекте. Там он пытался устроиться на работу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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