В Екатеринбурге трехлетняя девочка пропала из садика

В Екатеринбурге трехлетняя девочка сбежала из детсада № 209 во время прогулки
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Ребенка нашла родственница (архивное фото) Фото:

Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга начала проверку после того, как трехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию детского сада № 209 во время прогулки. Ребенок был обнаружен спустя короткое время, однако факт ухода вызвал серьезные вопросы к соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре.

Инцидент с уходом ребенка из детского сада произошел 8 августа 2024 года примерно в 9:30 утра, и это не единичный случай, когда безопасность детей в дошкольных учреждениях привлекает внимание общественности. В сентябре 2023 года был зафиксирован похожий инцидент, когда СМИ сообщили о двухлетнем мальчике, который сбежал из детского сада в свой первый день посещения.

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Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга начала проверку после того, как трехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию детского сада № 209 во время прогулки. Ребенок был обнаружен спустя короткое время, однако факт ухода вызвал серьезные вопросы к соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре. Инцидент с уходом ребенка из детского сада произошел 8 августа 2024 года примерно в 9:30 утра, и это не единичный случай, когда безопасность детей в дошкольных учреждениях привлекает внимание общественности. В сентябре 2023 года был зафиксирован похожий инцидент, когда СМИ сообщили о двухлетнем мальчике, который сбежал из детского сада в свой первый день посещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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