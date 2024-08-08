В Екатеринбурге трехлетняя девочка пропала из садика

В Екатеринбурге трехлетняя девочка сбежала из детсада № 209 во время прогулки

08 августа 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Ребенка нашла родственница (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга начала проверку после того, как трехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию детского сада № 209 во время прогулки. Ребенок был обнаружен спустя короткое время, однако факт ухода вызвал серьезные вопросы к соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре. Инцидент с уходом ребенка из детского сада произошел 8 августа 2024 года примерно в 9:30 утра, и это не единичный случай, когда безопасность детей в дошкольных учреждениях привлекает внимание общественности. В сентябре 2023 года был зафиксирован похожий инцидент, когда СМИ сообщили о двухлетнем мальчике, который сбежал из детского сада в свой первый день посещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Ленинского района города Екатеринбурга начала проверку после того, как трехлетняя девочка самостоятельно покинула территорию детского сада № 209 во время прогулки. Ребенок был обнаружен спустя короткое время, однако факт ухода вызвал серьезные вопросы к соблюдению мер безопасности в дошкольном учреждении. Об этом сообщили URA.RU в ведомстве. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — заявили в прокуратуре. Инцидент с уходом ребенка из детского сада произошел 8 августа 2024 года примерно в 9:30 утра, и это не единичный случай, когда безопасность детей в дошкольных учреждениях привлекает внимание общественности. В сентябре 2023 года был зафиксирован похожий инцидент, когда СМИ сообщили о двухлетнем мальчике, который сбежал из детского сада в свой первый день посещения.