На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись два грузовика. Видео

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Водитель фуры на большой скорости врезался в грузовик
Водитель фуры на большой скорости врезался в грузовик Фото:

В Челябинской области на участке трассы М-5 из-за крупного ДТП организовано реверсивное движение. На автодороге «Москва-Челябинск» водитель фуры на большой скорости врезался в грузовик, стоящий на обочине, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«Внимание! На 1645-м километре автодороги „Москва-Челябинск“ в направлении города Челябинска произошло столкновение двух большегрузов. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в ГАИ.

В региональном управлении Госавтоинспекции отметили, что пострадали только автомобили, получившие механические повреждения. Не данный момент на участке осуществляется реверсивное движение.

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В Челябинской области на участке трассы М-5 из-за крупного ДТП организовано реверсивное движение. На автодороге «Москва-Челябинск» водитель фуры на большой скорости врезался в грузовик, стоящий на обочине, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. «Внимание! На 1645-м километре автодороги „Москва-Челябинск“ в направлении города Челябинска произошло столкновение двух большегрузов. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в ГАИ. В региональном управлении Госавтоинспекции отметили, что пострадали только автомобили, получившие механические повреждения. Не данный момент на участке осуществляется реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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