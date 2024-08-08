В Челябинской области на участке трассы М-5 из-за крупного ДТП организовано реверсивное движение. На автодороге «Москва-Челябинск» водитель фуры на большой скорости врезался в грузовик, стоящий на обочине, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
«Внимание! На 1645-м километре автодороги „Москва-Челябинск“ в направлении города Челябинска произошло столкновение двух большегрузов. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано реверсивное движение», — сообщили в ГАИ.
В региональном управлении Госавтоинспекции отметили, что пострадали только автомобили, получившие механические повреждения. Не данный момент на участке осуществляется реверсивное движение.
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