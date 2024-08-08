Челябинский актер Артем Семакин снялся с Охлобыстиным в новом сериале на ТНТ

Актер и продюсер Артем Семакин, родившийся в Челябинске, принял участие в сьемках сериала «Пока не родила» на ТНТ из-за коллег — Екатерины Стуловой и Ивана Охлобыстина. Семакин назвал Охлобыстина харизматичным и отметил его идейность на площадке. Также актер сообщил, что был в Челябинске почти год назад и рассказал о реализующихся проектах в родном городе.
«Я согласился участвовать из-за интересных партнеров — Екатерины Стуловой и Ивана Охлобыстина. Иван необычный артист с невероятной харизмой. В последний раз я посетил Челябинск в минувшем ноябре на великолепной церемонии Народной премии „74.ру“. В рамках мероприятия я решил взять под шефство один из местных проектов — пекарню для людей с расстройством аутистического спектра, инициированную местной жительницей», — сообщил Артем Семакин изданию Hornews.com.
Как передает слова актера издание Hornews.com администрация Челябинска должна помочь с реализацией проекта для людей с расстройствами. Также сообщается, что Семакин вырос на улице Кыштымская, а в ДК Трубопрокатного завода он учился в театральной спецшколе. Далее, в 16 лет Артем Семакин стал студентом московского «Театрального института Бориса Щукина».
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