ООН отреагировала на атаку ВСУ в Курской области

ООН: атака ВСУ на Курскую область вызывает обеспокоенность
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В ООН призвали «обеспечить защиту населения» Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Офис генсека ООН выразил обеспокоенность, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. Там призвали обеспечить защиту гражданского населения.

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«Атака ВСУ на Курскую область вызывает обеспокоенность. ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения», — сообщили в офисе генсека организации.

Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. По данным Генштаба, прорыв удалось остановить.

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Офис генсека ООН выразил обеспокоенность, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. Там призвали обеспечить защиту гражданского населения. «Атака ВСУ на Курскую область вызывает обеспокоенность. ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения», — сообщили в офисе генсека организации. Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. По данным Генштаба, прорыв удалось остановить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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