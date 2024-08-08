ООН отреагировала на атаку ВСУ в Курской области

В ООН призвали «обеспечить защиту населения»
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Офис генсека ООН выразил обеспокоенность, комментируя атаку ВСУ на Курскую область. Там призвали обеспечить защиту гражданского населения.
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«Атака ВСУ на Курскую область вызывает обеспокоенность. ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения», — сообщили в офисе генсека организации.
Утром 6 августа украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию Курской области, в которой участвовали до 300 боевиков, 11 танков и около 20 боевых бронированных машин. По данным Генштаба, прорыв удалось остановить.
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