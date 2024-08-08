Власти не поделили с активистами рейд на торговые точки в Екатеринбурге

Силовики, активисты и чиновники не договорились о времени проведения антисанитарного рейда на торговые точки на Новой Сортировке в Екатеринбурге. На это указывают публичные комментарии сторон.
Рейд прошел днем 8 августа. Запомнился он тем, что горожанам позволили бесплатно разбирать продукты на нелегальных точках, спешно оставленных их владельцами.
«Рейд планировалось начать по всем правилам, по закону и под протоколы в 11:30, но к тому моменту на улице Пехотинцев уже вовсю активничали представители „Русской общины“ во главе с общественником [Дмитрием] Чукреевым. Со слов очевидцев, именно он разрешил местным жителям „грабить награбленное“. Если грубее — мародерничать. А хорошо ли это? Нет, нехорошо», — заявила администрация в своем неофициальном telegram-канале.
Чукреев позднее парировал, что рейд вместе с «Русской общиной» запланировал еще в начале недели. «Мы с ребятами вышли именно на приборку улицы от хлама — провести субботник, о чем я и сообщил в администрацию Железнодорожного района. Приехали, взялись за работу, а тут еще и полицейские с представителями райадминистрации приезжают — тоже решились взяться за наведение порядка, только уже в части незаконной торговли и нарушения миграционного режима. Так что никто никому не помешал, как заявляют некоторые», — заявил он в соцсети «ВКонтакте».
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