«Авито Услуги»: челябинцы стали чаще играть на баяне и скрипке

10 августа 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

За год спрос на услуги преподавателей по баяну вырос в 2,5 раза (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Обучение игре на баяне среди челябинцев за год стало популярнее в два с половиной раза, на скрипке — в два раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги». «За год спрос на услуги преподавателей по баяну и скрипке на платформе вырос в два с половиной раза и два раза соответственно. Такой рост обусловлен тем, что баян и скрипка — не самые популярные музыкальные инструменты у челябинцев, поэтому всплески активности потенциальных учеников наиболее заметны», — сообщили URA.RU в «Авито Услуги». Также по России заметно вырос интерес к освоению исконно русских инструментов: спрос на преподавателей по гуслям вырос втрое, по балалайке — вдвое. Уроками по дирижированию также стали интересоваться в три раза больше человек, чем годом ранее, добавили в сервисе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обучение игре на баяне среди челябинцев за год стало популярнее в два с половиной раза, на скрипке — в два раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги». «За год спрос на услуги преподавателей по баяну и скрипке на платформе вырос в два с половиной раза и два раза соответственно. Такой рост обусловлен тем, что баян и скрипка — не самые популярные музыкальные инструменты у челябинцев, поэтому всплески активности потенциальных учеников наиболее заметны», — сообщили URA.RU в «Авито Услуги». Также по России заметно вырос интерес к освоению исконно русских инструментов: спрос на преподавателей по гуслям вырос втрое, по балалайке — вдвое. Уроками по дирижированию также стали интересоваться в три раза больше человек, чем годом ранее, добавили в сервисе.