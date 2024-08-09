«Авито Услуги»: челябинцы стали чаще играть на баяне и скрипке

Обучение игре на баяне среди челябинцев за год стало популярнее в два с половиной раза, на скрипке — в два раза. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Услуги».
«За год спрос на услуги преподавателей по баяну и скрипке на платформе вырос в два с половиной раза и два раза соответственно. Такой рост обусловлен тем, что баян и скрипка — не самые популярные музыкальные инструменты у челябинцев, поэтому всплески активности потенциальных учеников наиболее заметны», — сообщили URA.RU в «Авито Услуги».
Также по России заметно вырос интерес к освоению исконно русских инструментов: спрос на преподавателей по гуслям вырос втрое, по балалайке — вдвое. Уроками по дирижированию также стали интересоваться в три раза больше человек, чем годом ранее, добавили в сервисе.
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