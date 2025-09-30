«Материться — это не модно»: мэр Челябинска Лошкин поручил бороться с матом у школьников

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил разработать программу по борьбе с нецензурной речью среди школьников. Работу проведут совместно с городским отделением «Движения Первых». Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.
«Познакомился с результатами работы городского „Движения Первых“ — патриотической организации, у которой более 200 первичных отделений в Челябинске. Пользуясь случаем, озвучил проблему, которая сильно меня беспокоит. Это мат в школах — настоящее „заболевание“, которому очень подвержена наша молодежь. Страшно слышать поток матерных слов, особенно от младших школьников. Не стесняются никого — ни взрослых, ни пожилых, ни других детей. Не понимают, что такое поведение — неподобающее», — написал Лошкин.
Глава города отметил, что проблема требует комплексного подхода и ответственности всех сторон. По его мнению, воздействовать на молодежь необходимо совместными усилиями, а в первую очередь — через семью.
Администрация города совместно с «Движением Первых» разработает мероприятия по искоренению нецензурной лексики. Основная задача — сформировать у подрастающего поколения четкое понимание, что использование мата неприемлемо в обществе. Работа будет направлена на изменение восприятия детей, для которых нецензурная брань не должна становиться нормой общения.
«Сформируем тренд: МАТЕРИТЬСЯ — ЭТО НЕ МОДНО!», — заключил Лошкин.
