«Материться — это не модно»: мэр Челябинска Лошкин поручил бороться с матом у школьников

Мэр Челябинска Лошкин поручил бороться с матом у школьников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава Челябинска Лошкин высказался о важной проблеме - мате в речи школьников
Глава Челябинска Лошкин высказался о важной проблеме - мате в речи школьников Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил разработать программу по борьбе с нецензурной речью среди школьников. Работу проведут совместно с городским отделением «Движения Первых». Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале.

«Познакомился с результатами работы городского „Движения Первых“ — патриотической организации, у которой более 200 первичных отделений в Челябинске. Пользуясь случаем, озвучил проблему, которая сильно меня беспокоит. Это мат в школах — настоящее „заболевание“, которому очень подвержена наша молодежь. Страшно слышать поток матерных слов, особенно от младших школьников. Не стесняются никого — ни взрослых, ни пожилых, ни других детей. Не понимают, что такое поведение — неподобающее», — написал Лошкин.

Глава города отметил, что проблема требует комплексного подхода и ответственности всех сторон. По его мнению, воздействовать на молодежь необходимо совместными усилиями, а в первую очередь — через семью.

Администрация города совместно с «Движением Первых» разработает мероприятия по искоренению нецензурной лексики. Основная задача — сформировать у подрастающего поколения четкое понимание, что использование мата неприемлемо в обществе. Работа будет направлена на изменение восприятия детей, для которых нецензурная брань не должна становиться нормой общения.

«Сформируем тренд: МАТЕРИТЬСЯ — ЭТО НЕ МОДНО!», — заключил Лошкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил разработать программу по борьбе с нецензурной речью среди школьников. Работу проведут совместно с городским отделением «Движения Первых». Об этом глава города сообщил в своем telegram-канале. «Познакомился с результатами работы городского „Движения Первых“ — патриотической организации, у которой более 200 первичных отделений в Челябинске. Пользуясь случаем, озвучил проблему, которая сильно меня беспокоит. Это мат в школах — настоящее „заболевание“, которому очень подвержена наша молодежь. Страшно слышать поток матерных слов, особенно от младших школьников. Не стесняются никого — ни взрослых, ни пожилых, ни других детей. Не понимают, что такое поведение — неподобающее», — написал Лошкин. Глава города отметил, что проблема требует комплексного подхода и ответственности всех сторон. По его мнению, воздействовать на молодежь необходимо совместными усилиями, а в первую очередь — через семью. Администрация города совместно с «Движением Первых» разработает мероприятия по искоренению нецензурной лексики. Основная задача — сформировать у подрастающего поколения четкое понимание, что использование мата неприемлемо в обществе. Работа будет направлена на изменение восприятия детей, для которых нецензурная брань не должна становиться нормой общения. «Сформируем тренд: МАТЕРИТЬСЯ — ЭТО НЕ МОДНО!», — заключил Лошкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...