Авария произошла на трассе М-5 «Урал»
У двух грузовых машин Dongfeng вырвало мосты в результате ДТП, которое произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 1622 километре трассы М-5 „Урал“ (Усть-Катавский район — прим. URA.RU) произошло ДТП с материальным ущербом с двумя грузовыми автомобилями Dongfeng. У обоих вырвало мосты», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На участке организовано реверсивное движение.
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