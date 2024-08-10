10 августа 2024

У двух грузовиков вырвало мосты в ДТП в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автотрасса, автомобили, дорога. Тюмень, автотрасса, трасса, дорога, автодорога
Авария произошла на трассе М-5 «Урал» Фото:

У двух грузовых машин Dongfeng вырвало мосты в результате ДТП, которое произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 1622 километре трассы М-5 „Урал“ (Усть-Катавский район — прим. URA.RU) произошло ДТП с материальным ущербом с двумя грузовыми автомобилями Dongfeng. У обоих вырвало мосты», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На участке организовано реверсивное движение.

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У двух грузовых машин Dongfeng вырвало мосты в результате ДТП, которое произошло на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 1622 километре трассы М-5 „Урал“ (Усть-Катавский район — прим. URA.RU) произошло ДТП с материальным ущербом с двумя грузовыми автомобилями Dongfeng. У обоих вырвало мосты», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. На участке организовано реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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