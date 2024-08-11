У жителей Кыштыма из крана потекла черная вода с травой. Видео

12 августа 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Из крана потекла черная жидкость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Тайгинка Кыштыма Челябинской области из кранов потекла черная жидкость с травой. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка. Чтобы эту воду использовать хотя бы для уборки, нужно несколько часов давать ей протечь», — заявил Рыжий. Жителям приходится отстаивать эту воду в течение нескольких часов. Фильтры очень быстро забиваются. Причиной загрязнения стало отсутствие уведомления о остановке водоснабжения со стороны ГОКа, снабжающего технической водой, что привело к попаданию графита в водопроводные сети. Проблема с водоснабжением в Тайгинке носит долгосрочный характер — нормального водовода нет уже 40 лет. Власти поселка обещали Народному фронту принять меры для решения проблемы, в том числе планируется включение в федеральную программу «Чистая вода». Жители обратились к губернатору региона с просьбой о помощи и контроле за ситуацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Тайгинка Кыштыма Челябинской области из кранов потекла черная жидкость с травой. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка. Чтобы эту воду использовать хотя бы для уборки, нужно несколько часов давать ей протечь», — заявил Рыжий. Жителям приходится отстаивать эту воду в течение нескольких часов. Фильтры очень быстро забиваются. Причиной загрязнения стало отсутствие уведомления о остановке водоснабжения со стороны ГОКа, снабжающего технической водой, что привело к попаданию графита в водопроводные сети. Проблема с водоснабжением в Тайгинке носит долгосрочный характер — нормального водовода нет уже 40 лет. Власти поселка обещали Народному фронту принять меры для решения проблемы, в том числе планируется включение в федеральную программу «Чистая вода». Жители обратились к губернатору региона с просьбой о помощи и контроле за ситуацией.