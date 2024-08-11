11 августа 2024

У жителей Кыштыма из крана потекла черная вода с травой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из крана потекла черная жидкость Фото:

В поселке Тайгинка Кыштыма Челябинской области из кранов потекла черная жидкость с травой. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка. Чтобы эту воду использовать хотя бы для уборки, нужно несколько часов давать ей протечь», — заявил Рыжий. Жителям приходится отстаивать эту воду в течение нескольких часов. Фильтры очень быстро забиваются.

Причиной загрязнения стало отсутствие уведомления о остановке водоснабжения со стороны ГОКа, снабжающего технической водой, что привело к попаданию графита в водопроводные сети. Проблема с водоснабжением в Тайгинке носит долгосрочный характер — нормального водовода нет уже 40 лет.

Власти поселка обещали Народному фронту принять меры для решения проблемы, в том числе планируется включение в федеральную программу «Чистая вода». Жители обратились к губернатору региона с просьбой о помощи и контроле за ситуацией.

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В поселке Тайгинка Кыштыма Челябинской области из кранов потекла черная жидкость с травой. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Густая жидкость черного цвета с примесями и травой идет из кранов в домах поселка Тайгинка. Чтобы эту воду использовать хотя бы для уборки, нужно несколько часов давать ей протечь», — заявил Рыжий. Жителям приходится отстаивать эту воду в течение нескольких часов. Фильтры очень быстро забиваются. Причиной загрязнения стало отсутствие уведомления о остановке водоснабжения со стороны ГОКа, снабжающего технической водой, что привело к попаданию графита в водопроводные сети. Проблема с водоснабжением в Тайгинке носит долгосрочный характер — нормального водовода нет уже 40 лет. Власти поселка обещали Народному фронту принять меры для решения проблемы, в том числе планируется включение в федеральную программу «Чистая вода». Жители обратились к губернатору региона с просьбой о помощи и контроле за ситуацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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