12 августа 2024

Аналитики назвали самые популярные смартфоны у жителей ХМАО

Жители ХМАО чаще всего пользуются смартфонами Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi
© Служба новостей «URA.RU»
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У югорчан популярны бренды Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi
У югорчан популярны бренды Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi Фото:

Чаще всего жители ХМАО пользуются смартфонами брендов Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба Мегафона.

«Популярность цифровых звонков растет и благодаря широкому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Для такого общения жители Югры используют более тысячи различных моделей. Наиболее востребованные в регионе — iPhone 11 и iPhone 13, Samsung Galaxy A51 и А32, Huawei Honor 10 Lite и Xiaomi Redmi Note 10S», — говорится в исследовании.

По данным аналитиков, 97% югорчан используют смартфоны с технологией VoLTE. Она позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. «В настоящее время на них приходится 72% от всех голосовых соединений», — уточняют эксперты.

Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионеры ХМАО стали значительно чаще читать электронные книги. За год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90%.

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Чаще всего жители ХМАО пользуются смартфонами брендов Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба Мегафона. «Популярность цифровых звонков растет и благодаря широкому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Для такого общения жители Югры используют более тысячи различных моделей. Наиболее востребованные в регионе — iPhone 11 и iPhone 13, Samsung Galaxy A51 и А32, Huawei Honor 10 Lite и Xiaomi Redmi Note 10S», — говорится в исследовании. По данным аналитиков, 97% югорчан используют смартфоны с технологией VoLTE. Она позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. «В настоящее время на них приходится 72% от всех голосовых соединений», — уточняют эксперты. Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионеры ХМАО стали значительно чаще читать электронные книги. За год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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