Аналитики назвали самые популярные смартфоны у жителей ХМАО

Чаще всего жители ХМАО пользуются смартфонами брендов Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба Мегафона.
«Популярность цифровых звонков растет и благодаря широкому ассортименту смартфонов, поддерживающих технологию. Для такого общения жители Югры используют более тысячи различных моделей. Наиболее востребованные в регионе — iPhone 11 и iPhone 13, Samsung Galaxy A51 и А32, Huawei Honor 10 Lite и Xiaomi Redmi Note 10S», — говорится в исследовании.
По данным аналитиков, 97% югорчан используют смартфоны с технологией VoLTE. Она позволяет передавать голосовые звонки через сеть четвертого поколения одновременно с интернет-сессией. «В настоящее время на них приходится 72% от всех голосовых соединений», — уточняют эксперты.
Ранее URA.RU рассказывало, что пенсионеры ХМАО стали значительно чаще читать электронные книги. За год трафик в подобных онлайн-сервисах среди югорчан старшего поколения вырос на 90%.
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