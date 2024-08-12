12 августа 2024

Свердловского серийного учителя-педофила отправили в тюрьму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полежаеву вменили 133 эпизода
Полежаеву вменили 133 эпизода Фото:

Свердловский областной суд отправил в колонию школьного учителя из села Кузино (входит в Первоуральск) Евгения Полежаева, обвиненного в серии эпизодов сексуального насилия над детьми. Следователи установили более 15 жертв, а всего подсудимому вменили более 120 эпизодов, передает корреспондент URA.RU.

«Признать виновным Полежаева и суммарно назначить наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с дальнейшим запретом заниматься педагогической действительностью на 18 лет», — озвучил судья Александр Ладин. Также Полежаеву нельзя администрировать сообщества в соцсетях 15 лет.

Кроме того, Полежаева освободили от наказания по фактам насилия над четырьмя подростками — из-за истечения сроков давности совершения преступлений. Также с учителя взыскали от 100 до 500 тысяч рублей в пользу потерпевших. Сам он ответил журналистам, что с обвинением согласен (а после — отвернулся от камер).

Полежаев работал учителем музыки в школе №36 и музыкальной студии «7 нот». В основном, у него занимались мальчики 9-12 лет.

Задержали педагога 15 декабря 2023 года. После этого в его доме прошли обыски. Там нашли диски с порнографией и литературу того же содержания. По версии следствия, учитель катал детей на машине и гулял с ними втайне от их родителей. Тогда он и приставал к несовершеннолетним. Также он вел с ними переписку интимного характера.

Ему вменили 26 эпизодов по статье («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 107 эпизодов по статье («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Свою вину Полежаев полностью признал. Его родные считали, что мужчину оговорили.

С Полежаева взыскали до 500 тысяч рублей
С Полежаева взыскали до 500 тысяч рублей
Фото:
Учитель будет отбывать срок в колонии строго режима
Учитель будет отбывать срок в колонии строго режима
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский областной суд отправил в колонию школьного учителя из села Кузино (входит в Первоуральск) Евгения Полежаева, обвиненного в серии эпизодов сексуального насилия над детьми. Следователи установили более 15 жертв, а всего подсудимому вменили более 120 эпизодов, передает корреспондент URA.RU. «Признать виновным Полежаева и суммарно назначить наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с дальнейшим запретом заниматься педагогической действительностью на 18 лет», — озвучил судья Александр Ладин. Также Полежаеву нельзя администрировать сообщества в соцсетях 15 лет. Кроме того, Полежаева освободили от наказания по фактам насилия над четырьмя подростками — из-за истечения сроков давности совершения преступлений. Также с учителя взыскали от 100 до 500 тысяч рублей в пользу потерпевших. Сам он ответил журналистам, что с обвинением согласен (а после — отвернулся от камер). Полежаев работал учителем музыки в школе №36 и музыкальной студии «7 нот». В основном, у него занимались мальчики 9-12 лет. Задержали педагога 15 декабря 2023 года. После этого в его доме прошли обыски. Там нашли диски с порнографией и литературу того же содержания. По версии следствия, учитель катал детей на машине и гулял с ними втайне от их родителей. Тогда он и приставал к несовершеннолетним. Также он вел с ними переписку интимного характера. Ему вменили 26 эпизодов по статье («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 107 эпизодов по статье («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Свою вину Полежаев полностью признал. Его родные считали, что мужчину оговорили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...