Свердловского серийного учителя-педофила отправили в тюрьму. Фото

13 августа 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Полежаеву вменили 133 эпизода Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отправил в колонию школьного учителя из села Кузино (входит в Первоуральск) Евгения Полежаева, обвиненного в серии эпизодов сексуального насилия над детьми. Следователи установили более 15 жертв, а всего подсудимому вменили более 120 эпизодов, передает корреспондент URA.RU. «Признать виновным Полежаева и суммарно назначить наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с дальнейшим запретом заниматься педагогической действительностью на 18 лет», — озвучил судья Александр Ладин. Также Полежаеву нельзя администрировать сообщества в соцсетях 15 лет. Кроме того, Полежаева освободили от наказания по фактам насилия над четырьмя подростками — из-за истечения сроков давности совершения преступлений. Также с учителя взыскали от 100 до 500 тысяч рублей в пользу потерпевших. Сам он ответил журналистам, что с обвинением согласен (а после — отвернулся от камер). Полежаев работал учителем музыки в школе №36 и музыкальной студии «7 нот». В основном, у него занимались мальчики 9-12 лет. Задержали педагога 15 декабря 2023 года. После этого в его доме прошли обыски. Там нашли диски с порнографией и литературу того же содержания. По версии следствия, учитель катал детей на машине и гулял с ними втайне от их родителей. Тогда он и приставал к несовершеннолетним. Также он вел с ними переписку интимного характера. Ему вменили 26 эпизодов по статье («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 107 эпизодов по статье («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Свою вину Полежаев полностью признал. Его родные считали, что мужчину оговорили. С Полежаева взыскали до 500 тысяч рублей Фото: Илья Московец / URA.RU Учитель будет отбывать срок в колонии строго режима Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отправил в колонию школьного учителя из села Кузино (входит в Первоуральск) Евгения Полежаева, обвиненного в серии эпизодов сексуального насилия над детьми. Следователи установили более 15 жертв, а всего подсудимому вменили более 120 эпизодов, передает корреспондент URA.RU. «Признать виновным Полежаева и суммарно назначить наказание в виде 23 лет колонии строгого режима с дальнейшим запретом заниматься педагогической действительностью на 18 лет», — озвучил судья Александр Ладин. Также Полежаеву нельзя администрировать сообщества в соцсетях 15 лет. Кроме того, Полежаева освободили от наказания по фактам насилия над четырьмя подростками — из-за истечения сроков давности совершения преступлений. Также с учителя взыскали от 100 до 500 тысяч рублей в пользу потерпевших. Сам он ответил журналистам, что с обвинением согласен (а после — отвернулся от камер). Полежаев работал учителем музыки в школе №36 и музыкальной студии «7 нот». В основном, у него занимались мальчики 9-12 лет. Задержали педагога 15 декабря 2023 года. После этого в его доме прошли обыски. Там нашли диски с порнографией и литературу того же содержания. По версии следствия, учитель катал детей на машине и гулял с ними втайне от их родителей. Тогда он и приставал к несовершеннолетним. Также он вел с ними переписку интимного характера. Ему вменили 26 эпизодов по статье («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 107 эпизодов по статье («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Свою вину Полежаев полностью признал. Его родные считали, что мужчину оговорили.