Путин назначил первых судей в новый суд Екатеринбурга

В Академический районный суд Екатеринбурга, который пока находится на этапе строительства, назначены первые шесть судей. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Судьями стали: Наталья Барышникова, Анастасия Белоусова, Ольга Кротова, Екатерина Лепихина, Дарья Максимова и Ирина Ращектаева. Этим же указом председателем Сысертского райсуда назначена Ольга Лукьянова, а Вячеслава Немкова — судьей Кировского райсуда Екатеринбурга, уточнили в облсуде.
Здание нового суда появится на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова. Строительство должно завершится в конце 2024 года. Работать инстанция начнет в 2025-м. Академический райсуд станет восьмым районным судом в Екатеринбурге.
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