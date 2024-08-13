Путин назначил первых судей в новый суд Екатеринбурга

В строящийся Академический райсуд Екатеринбурга назначены первые судьи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, судебное заседание, судья, суд
Российский лидер назначил шестерых судей Фото:

В Академический районный суд Екатеринбурга, который пока находится на этапе строительства, назначены первые шесть судей. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Судьями стали: Наталья Барышникова, Анастасия Белоусова, Ольга Кротова, Екатерина Лепихина, Дарья Максимова и Ирина Ращектаева. Этим же указом председателем Сысертского райсуда назначена Ольга Лукьянова, а Вячеслава Немкова — судьей Кировского райсуда Екатеринбурга, уточнили в облсуде.

Здание нового суда появится на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова. Строительство должно завершится в конце 2024 года. Работать инстанция начнет в 2025-м. Академический райсуд станет восьмым районным судом в Екатеринбурге.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академический районный суд Екатеринбурга, который пока находится на этапе строительства, назначены первые шесть судей. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Судьями стали: Наталья Барышникова, Анастасия Белоусова, Ольга Кротова, Екатерина Лепихина, Дарья Максимова и Ирина Ращектаева. Этим же указом председателем Сысертского райсуда назначена Ольга Лукьянова, а Вячеслава Немкова — судьей Кировского райсуда Екатеринбурга, уточнили в облсуде. Здание нового суда появится на пересечении улицы Вильгельма де Геннина и проспекта Сахарова. Строительство должно завершится в конце 2024 года. Работать инстанция начнет в 2025-м. Академический райсуд станет восьмым районным судом в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...