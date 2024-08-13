В Черном море за два года обезврежено более 100 мин

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За два года в Черном море уничтожили 105 мин Фото:

Специалисты из шести стран успешно обезвредили в Черном море 105 мин за последние два года. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на данные Минобороны Румынии.

«Специализированные водолазы из шести государств обезвредили более 100 мин, попавших в Черное море <…> за последние два года. Из шести мин, обнаруженных в румынском секторе Черного моря и обезвреженных специалистами ВМФ, одна была уничтожена во вторник, 13 августа», — пишет агентство.

Из 105 обнаруженных мин, ВМС Румынии взорвали шесть. Болгария и Турция уничтожили по пять мин каждая, Россия — три мины, Грузия — одну мину, а Украина — 85 мин.

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Специалисты из шести стран успешно обезвредили в Черном море 105 мин за последние два года. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на данные Минобороны Румынии. «Специализированные водолазы из шести государств обезвредили более 100 мин, попавших в Черное море <…> за последние два года. Из шести мин, обнаруженных в румынском секторе Черного моря и обезвреженных специалистами ВМФ, одна была уничтожена во вторник, 13 августа», — пишет агентство. Из 105 обнаруженных мин, ВМС Румынии взорвали шесть. Болгария и Турция уничтожили по пять мин каждая, Россия — три мины, Грузия — одну мину, а Украина — 85 мин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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