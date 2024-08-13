В Черном море за два года обезврежено более 100 мин

Специалисты из шести стран успешно обезвредили в Черном море 105 мин за последние два года. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на данные Минобороны Румынии.
«Специализированные водолазы из шести государств обезвредили более 100 мин, попавших в Черное море <…> за последние два года. Из шести мин, обнаруженных в румынском секторе Черного моря и обезвреженных специалистами ВМФ, одна была уничтожена во вторник, 13 августа», — пишет агентство.
Из 105 обнаруженных мин, ВМС Румынии взорвали шесть. Болгария и Турция уничтожили по пять мин каждая, Россия — три мины, Грузия — одну мину, а Украина — 85 мин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.