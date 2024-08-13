В Черном море за два года обезврежено более 100 мин

13 августа 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

За два года в Черном море уничтожили 105 мин Фото: Виталий Страхов © URA.RU Специалисты из шести стран успешно обезвредили в Черном море 105 мин за последние два года. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на данные Минобороны Румынии. «Специализированные водолазы из шести государств обезвредили более 100 мин, попавших в Черное море <…> за последние два года. Из шести мин, обнаруженных в румынском секторе Черного моря и обезвреженных специалистами ВМФ, одна была уничтожена во вторник, 13 августа», — пишет агентство. Из 105 обнаруженных мин, ВМС Румынии взорвали шесть. Болгария и Турция уничтожили по пять мин каждая, Россия — три мины, Грузия — одну мину, а Украина — 85 мин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты из шести стран успешно обезвредили в Черном море 105 мин за последние два года. Об этом сообщает агентство Agerpres со ссылкой на данные Минобороны Румынии. «Специализированные водолазы из шести государств обезвредили более 100 мин, попавших в Черное море <…> за последние два года. Из шести мин, обнаруженных в румынском секторе Черного моря и обезвреженных специалистами ВМФ, одна была уничтожена во вторник, 13 августа», — пишет агентство. Из 105 обнаруженных мин, ВМС Румынии взорвали шесть. Болгария и Турция уничтожили по пять мин каждая, Россия — три мины, Грузия — одну мину, а Украина — 85 мин.