13 августа 2024

Под Екатеринбургом пассажирский автобус влетел в иномарку, движение ограничено. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадали четыре человека
В аварии пострадали четыре человека Фото:

На седьмом километре трассы Первоуральск — Шаля утром 14 августа автобус с десятью пассажирами въехал в легковой автомобиль Volkswagen Golf. В результате аварии пострадали четыре человека, а движение на участке ограничили, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В результате ДТП два пассажира автобуса, водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу для оказания помощи», — следует из сообщения. Автобус ехал из поселка Новоуткинск в Первоуральск.

Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение. Проводится процессуальная проверка.

Обновлено в 09:58 (07:58 по мск):

Еще пять пассажиров автобуса обратились за медпомощью. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.

На месте организовано реверсивное движение
На месте организовано реверсивное движение
Фото:

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На седьмом километре трассы Первоуральск — Шаля утром 14 августа автобус с десятью пассажирами въехал в легковой автомобиль Volkswagen Golf. В результате аварии пострадали четыре человека, а движение на участке ограничили, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В результате ДТП два пассажира автобуса, водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу для оказания помощи», — следует из сообщения. Автобус ехал из поселка Новоуткинск в Первоуральск. Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение. Проводится процессуальная проверка. Обновлено в 09:58 (07:58 по мск): Еще пять пассажиров автобуса обратились за медпомощью. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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