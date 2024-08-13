На седьмом километре трассы Первоуральск — Шаля утром 14 августа автобус с десятью пассажирами въехал в легковой автомобиль Volkswagen Golf. В результате аварии пострадали четыре человека, а движение на участке ограничили, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«В результате ДТП два пассажира автобуса, водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу для оказания помощи», — следует из сообщения. Автобус ехал из поселка Новоуткинск в Первоуральск.
Сотрудники ГАИ организовали реверсивное движение. Проводится процессуальная проверка.
Обновлено в 09:58 (07:58 по мск):
Еще пять пассажиров автобуса обратились за медпомощью. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!