Обвиняемый в развращении детей магнитогорец покончил с собой в камере СИЗО

В камере СИЗО №2 в Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой подсудимый. По данным URA.RU, мужчина обвинялся в развращении несовершеннолетних и оборот порнографии с их участием.
«Тело мужчины обнаружили в камере. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Все признаки смерти указывают на суицид», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, обвиняемому было 46 лет. До задержания по подозрению в совращении детей и обороте порнографических материалов с их участием он не имел проблем с законом.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
Обновлено в 11:50 по Уральскому времени:
«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!