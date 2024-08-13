13 августа 2024

Обвиняемый в развращении детей магнитогорец покончил с собой в камере СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мужчины нашли в камере
Тело мужчины нашли в камере Фото:

В камере СИЗО №2 в Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой подсудимый. По данным URA.RU, мужчина обвинялся в развращении несовершеннолетних и оборот порнографии с их участием.

«Тело мужчины обнаружили в камере. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Все признаки смерти указывают на суицид», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, обвиняемому было 46 лет. До задержания по подозрению в совращении детей и обороте порнографических материалов с их участием он не имел проблем с законом.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:50 по Уральскому времени: 

«Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.

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В камере СИЗО №2 в Магнитогорске (Челябинская область) покончил с собой подсудимый. По данным URA.RU, мужчина обвинялся в развращении несовершеннолетних и оборот порнографии с их участием. «Тело мужчины обнаружили в камере. К тому моменту он уже не подавал признаков жизни. Все признаки смерти указывают на суицид», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, обвиняемому было 46 лет. До задержания по подозрению в совращении детей и обороте порнографических материалов с их участием он не имел проблем с законом. URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:50 по Уральскому времени:  «Проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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