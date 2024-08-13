13 августа 2024

Супружескую пару нашли мертвой на дачном участке в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пара приехала на дачу и не вернулась
Пара приехала на дачу и не вернулась Фото:

Супружескую пару из Копейска (Челябинская область) нашли мертвой на их дачном участке в селе Варламово. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, мужчина избил жену, а после покончил с собой.

«Пара уехала из Копейска на дачу в выходные и перестала выходить на связь. Дети начали их искать. В итоге соседи поехали проведать, но нашли их мертвыми», — рассказал источник.

На месте работали сотрудники полиции. При осмотре дома были выявлены следы распития алкоголя. Не исключено, что пара поссорилась и мужчина избил женщину о смерти, после чего покончил с собой.

Сейчас тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причины смерти супружеской пары.

URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Супружескую пару из Копейска (Челябинская область) нашли мертвой на их дачном участке в селе Варламово. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, мужчина избил жену, а после покончил с собой. «Пара уехала из Копейска на дачу в выходные и перестала выходить на связь. Дети начали их искать. В итоге соседи поехали проведать, но нашли их мертвыми», — рассказал источник. На месте работали сотрудники полиции. При осмотре дома были выявлены следы распития алкоголя. Не исключено, что пара поссорилась и мужчина избил женщину о смерти, после чего покончил с собой. Сейчас тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причины смерти супружеской пары. URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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