Супружескую пару нашли мертвой на дачном участке в Челябинской области

Супружескую пару из Копейска (Челябинская область) нашли мертвой на их дачном участке в селе Варламово. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, предварительно, мужчина избил жену, а после покончил с собой.
«Пара уехала из Копейска на дачу в выходные и перестала выходить на связь. Дети начали их искать. В итоге соседи поехали проведать, но нашли их мертвыми», — рассказал источник.
На месте работали сотрудники полиции. При осмотре дома были выявлены следы распития алкоголя. Не исключено, что пара поссорилась и мужчина избил женщину о смерти, после чего покончил с собой.
Сейчас тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причины смерти супружеской пары.
URA.RU связалось с пресс-службой СУ СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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