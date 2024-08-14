Собянин объяснил, почему он постоянно перекладывает плитку в Москве

В Москве постоянно меняется плитка и благоустраиваются территории, так как это приносит дополнительные деньги городу. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин на форуме «Территория смыслов». Так он ответил на упреки со стороны жителей.
«Много раз упрекают, что „вы (власти — прим. URA.RU) ... чрезмерно занимаетесь благоустройством города, зачем такие деньги тратите, эту плитку несчастную там кладете, перекладываете?“ На самом деле, это современная экономика там зарыта. Когда на этом месте стояли ларьки и машины парковались, там не было людей, не было торговли, не было туристов», — рассказал мэр столицы, его слова передает ТАСС. Так Собянин прокомментировал мем, о том, что постоянно меняет плитку в поисках клада, который зарыл экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Собянин поделился информацией о доходах, которые приходят от благоустройства Москвы. По словам мэра, инвестиции в город за год окупаются в двойном размере за счет туризма.
На форуме Собянин рассказал и о трудностях, которые возникли при реализации проектов развития города. «Здесь были ... брошенные промзоны. Владельцами этих промзон в 1990-е годы были в основном стали криминальные авторитеты. Чтобы у них отобрать это по сходной цене, [нужно понимать, что] они за люди и на что способны», — рассказал мэр.
На сегодняшний день в Москве реализовывается 236 проектов комплексного развития территорий. Реализация части программ началась с 2020 года.
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