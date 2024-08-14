14 августа 2024

Шестилетний челябинский мальчик получил самое дорогое лекарство в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Фокин Ваня в реабилитационном отделении ЧОДКБ. Челябинск, костыли, больница, мальчик на костылях
Ребенок из Миасса болен редкой генетической болезнью Фото:

Шестилетний Артем из Миасса Челябинской области получил самое дорогое лекарство в мире, которое необходимо для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ).

«В отделение медицинской генетики РДКБ Артем с мамой впервые были госпитализированы в июне этого года для проведения консилиума на получение препарата „Элевидис“, в июле поступили повторно уже для введения», — уточнили в пресс-службе больницы. По данным медучреждения, препарат «Элевидис» был закуплен Фондом помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», на сегодняшний день он является самым дорогим декарством в мире.

Мама ребенка поблагодарила врачей за помощь. После введения препарата у мальчика наблюдаются улучшения, как внешние, так и по лабораторным показателям.

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Шестилетний Артем из Миасса Челябинской области получил самое дорогое лекарство в мире, которое необходимо для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ). «В отделение медицинской генетики РДКБ Артем с мамой впервые были госпитализированы в июне этого года для проведения консилиума на получение препарата „Элевидис“, в июле поступили повторно уже для введения», — уточнили в пресс-службе больницы. По данным медучреждения, препарат «Элевидис» был закуплен Фондом помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», на сегодняшний день он является самым дорогим декарством в мире. Мама ребенка поблагодарила врачей за помощь. После введения препарата у мальчика наблюдаются улучшения, как внешние, так и по лабораторным показателям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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