Шестилетний челябинский мальчик получил самое дорогое лекарство в мире

15 августа 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Ребенок из Миасса болен редкой генетической болезнью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шестилетний Артем из Миасса Челябинской области получил самое дорогое лекарство в мире, которое необходимо для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ). «В отделение медицинской генетики РДКБ Артем с мамой впервые были госпитализированы в июне этого года для проведения консилиума на получение препарата „Элевидис“, в июле поступили повторно уже для введения», — уточнили в пресс-службе больницы. По данным медучреждения, препарат «Элевидис» был закуплен Фондом помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», на сегодняшний день он является самым дорогим декарством в мире. Мама ребенка поблагодарила врачей за помощь. После введения препарата у мальчика наблюдаются улучшения, как внешние, так и по лабораторным показателям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шестилетний Артем из Миасса Челябинской области получил самое дорогое лекарство в мире, которое необходимо для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщили в пресс-службе Российской детской клинической больницы (РДКБ). «В отделение медицинской генетики РДКБ Артем с мамой впервые были госпитализированы в июне этого года для проведения консилиума на получение препарата „Элевидис“, в июле поступили повторно уже для введения», — уточнили в пресс-службе больницы. По данным медучреждения, препарат «Элевидис» был закуплен Фондом помощи детям с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», на сегодняшний день он является самым дорогим декарством в мире. Мама ребенка поблагодарила врачей за помощь. После введения препарата у мальчика наблюдаются улучшения, как внешние, так и по лабораторным показателям.