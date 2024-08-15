Челябинская ГАИ раскрыла подробности ДТП с наездом байкера на велосипедистку

Мотоциклист, наехавший на велосипедистку в Челябинске, игнорировал просьбы ГАИ
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Сотрудники ГАИ пытались догнать нарушителя на мотоцикле
Сотрудники ГАИ пытались догнать нарушителя на мотоцикле Фото:

Авария на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса в Челябинске, когда мотоциклист совершил наезд на велосипедистку, произошла во время того, как байкер пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Водитель мотоцикла несколько раз проигнорировал требование об остановке, сообщили в пресс-службе Госавтоиспекции областного центра.

«Экипажем ДПС 15 августа около 16:20 во время патрулирования был замечен мотоцикл, без государственного регистрационного знака, водитель которого проигнорировал законное требование об остановке, продолжил движение и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение продолжить движение за мотоциклистом, вновь, потребовав водителя остановиться», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что водитель проигнорировал все просьбы об остановке движения. В результате байкер стал виновником ДТП, в котором наехал на велосипедистку. Девушка получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков.

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Авария на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса в Челябинске, когда мотоциклист совершил наезд на велосипедистку, произошла во время того, как байкер пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Водитель мотоцикла несколько раз проигнорировал требование об остановке, сообщили в пресс-службе Госавтоиспекции областного центра. «Экипажем ДПС 15 августа около 16:20 во время патрулирования был замечен мотоцикл, без государственного регистрационного знака, водитель которого проигнорировал законное требование об остановке, продолжил движение и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение продолжить движение за мотоциклистом, вновь, потребовав водителя остановиться», — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что водитель проигнорировал все просьбы об остановке движения. В результате байкер стал виновником ДТП, в котором наехал на велосипедистку. Девушка получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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