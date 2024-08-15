Челябинская ГАИ раскрыла подробности ДТП с наездом байкера на велосипедистку

Авария на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса в Челябинске, когда мотоциклист совершил наезд на велосипедистку, произошла во время того, как байкер пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Водитель мотоцикла несколько раз проигнорировал требование об остановке, сообщили в пресс-службе Госавтоиспекции областного центра.
«Экипажем ДПС 15 августа около 16:20 во время патрулирования был замечен мотоцикл, без государственного регистрационного знака, водитель которого проигнорировал законное требование об остановке, продолжил движение и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение продолжить движение за мотоциклистом, вновь, потребовав водителя остановиться», — сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что водитель проигнорировал все просьбы об остановке движения. В результате байкер стал виновником ДТП, в котором наехал на велосипедистку. Девушка получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков.
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