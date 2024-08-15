В Челябинске в «немузеемусора» появился портрет главы региона Алексея Текслера, собранный из пластиковых крышек от бутылок. На реализацию задумки ушло два месяца.
«Посетители реагируют положительно. Все узнают. Говорят, ой, наш губернатор, наш Текслер! И фотографируются с панно», — передают слова сотрудников #немузеямусора в telegram-канале «Смотри ОТВ»
Портрет губернатора собран из крышек различных цветов, отобранных по размеру и оттенкам. В картине использовали: белый, коричневый, синий и черные цвета. Теперь каждый челябинец может посетить выставку и запечатлеть себя на фоне Текслера в необычном исполнении.
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