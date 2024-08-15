15 августа 2024

Портрет челябинского губернатора Текслера создали из пластиковых крышек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Текслер стал экспонатом в челябинском "немузеемусора"
Губернатор Текслер стал экспонатом в челябинском "немузеемусора" Фото:

В Челябинске в «немузеемусора» появился портрет главы региона Алексея Текслера, собранный из пластиковых крышек от бутылок. На реализацию задумки ушло два месяца.

«Посетители реагируют положительно. Все узнают. Говорят, ой, наш губернатор, наш Текслер! И фотографируются с панно», — передают слова сотрудников #немузеямусора в telegram-канале «Смотри ОТВ»

Портрет губернатора собран из крышек различных цветов, отобранных по размеру и оттенкам. В картине использовали: белый, коричневый, синий и черные цвета. Теперь каждый челябинец может посетить выставку и запечатлеть себя на фоне Текслера в необычном исполнении.

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В Челябинске в «немузеемусора» появился портрет главы региона Алексея Текслера, собранный из пластиковых крышек от бутылок. На реализацию задумки ушло два месяца. «Посетители реагируют положительно. Все узнают. Говорят, ой, наш губернатор, наш Текслер! И фотографируются с панно», — передают слова сотрудников #немузеямусора в telegram-канале «Смотри ОТВ» Портрет губернатора собран из крышек различных цветов, отобранных по размеру и оттенкам. В картине использовали: белый, коричневый, синий и черные цвета. Теперь каждый челябинец может посетить выставку и запечатлеть себя на фоне Текслера в необычном исполнении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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